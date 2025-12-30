Slušaj vest

Mnogo je bračnih parova i porodica koje žive u iznajmljenim stanovima, a nedostatak prostora i nesigurnost su razlog zbog kog su stalno pod stresom. Naravno da razumemo koliko je teško kupiti svoj stan u kome ćete osećati da je vredan žrtvovanja za tu najveću investiciju u životu. Upravo zato i pišemo o NEBESSA kvartu, jer se čini da je u njegovu cenu kvadrata, po kojoj je konkurentan, investirano neuporedivo više i da je dokaz da nisu svi „kvadrati“ isti.

Planinski vazduh i čista voda

Kada porodici i prijateljima budete čestitali Novu godinu, sigurno će jedna od prvih želja biti zdravlje. I naravno, zdravlje je najvažnije. Zato je u NEBESSA kvartu zdravlje na prvom mestu. I to nije samo fraza, to su činjenice.

Na konkretnom primeru, kada je reč o sistemu za pročišćavanje i omekšavanje vode koji je ugrađen u apsolutno svaki stan i poslovni prostor NEBESSA kvarta, treba da znate da je reč o najmodernijim uređajima koji čistoću vode u svega nekoliko koraka dovode do savršenstva. Stanari NEBESSA kvarta automatski dobijaju zdravu i mikrobiološki čistu vodu, savršeno bezbednu za piće.

Pored zdrave i čiste vode, planinski vazduh je još jedna stvar zbog koje će stanari NEBESSA kvarta biti najsrećniji. U svaku prostoriju stanova ugrađeni su jonizatori koji stvaraju osećaj planinskog vazduha u svakom stanu i poslovnom prostoru.

Činjenica da NEBESSA kvart ima čak 17.000 m² otvorenih i zelenih površina, koje stvaraju prijatniju mikroklimu, dodatni je razlog zašto verujemo da je ovo pravi izbor za sve one koji žele da žive okruženi pravim, čistim vazduhom. A pored toga, zelene površine pomažu i u smanjenju buke, tako da ćete u svom novom domu uvek imati mir koji dodatno stvara 12–15% superiornija međuzidna zvučna izolacija od propisane.

Ušteda na klik

U NEBESSA kvartu će ozdraviti i vaš kućni budžet, jer nećete morati da plaćate visoke račune za grejanje tokom cele godine. NEBESSA kvart imaće sistem grejanja i hlađenja putem geotermalnih sondi, što znači da će budući stanari imati potpunu kontrolu nad sopstvenom potrošnjom, te da će energiju plaćati isključivo onoliko koliko potroše, a vreme kada se greju određivati sami. Sistem istovremeno omogućava i stalno toplu vodu, tako da više nikada nećete imati potrošnju struje koju su donosili bojleri.

Ovakav sistem omogućava da fiksni troškovi tokom cele godine, uključujući i grejanje u stanu tokom meseci kada ga ne koristite, nestanu. Dakle, odabirom života u NEBESSA kvartu birate da štedite sopstveni novac, jer sve postaje stvar ličnog izbora i navika, dok će ušteda kućnog budžeta na grejanju zimi, hlađenju leti i toploj vodi biti značajna.

U praksi to znači da, ukoliko otputujete poslom ili na odmor, energiju za dane koje niste ni proveli u svom domu – NE PLAĆATE NI DINAR!

Na krovu park, a u PodRoomu – kvalitetno vreme

U NEBESSA kvartu svaki dan može biti nova avantura! Na krovu se nalazi jedinstveni park, prvi te vrste u Srbiji, koji se prostire na zapanjujućih 5.600 m². Ovaj zeleni raj je savršeno mesto za opuštanje nakon napornog dana ili aktivno jutro, bilo da trčite duž atletske staze, uživate u šetnji među drvećem ili pijete jutarnju kafu na svežem vazduhu. Ovde možete pronaći mir i tišinu, uživajući u pogledu na okolinu dok vaša deca istražuju i igraju se na sigurnim zelenim površinama.

Ali to nije sve! Značajno mesto u NEBESSA kvartu zauzima PodRoom, FUN–FIT–SPA zona na jednom nivou od oko 2.100 m². Zamislite jutra kada odmah nakon buđenja možete da uskočite u bazen, odete u saunu ili teretanu, a veče provedete sa porodicom i prijateljima gledajući utakmicu u privatnom bioskopu, u kuglanju ili uz partiju bilijara – sve to dostupno je samo stanarima NEBESSA kvarta. PodRoom objedinjuje FitRoom (teretanu, prostore za jogu i pilates), SpaRoom (bazen, saune, sobe za masažu) i FunRoom (kuglana, bioskop, stoni tenis, bilijar, gaming, karaoke bar, lounge za druženje, igraonica), a sve se nalazi u vašoj zgradi, na samo jedan klik liftom, bez potrebe da sedate u automobil i idete u drugi kraj grada.

Šta je sve uključeno u cenu

U CENU KVADRATA U NEBESSA KVARTU UKLJUČENO JE:

Prvi park na krovu u Srbiji, površine 5.600 m² sa 350 m dugom atletskom stazom

Preko 17.000 m² otvorenih i zelenih površina

2.100 m² FUN, FIT & SPA sadržaja namenjenih samo stanarima: kuglana, bazen, privatan bioskop, teretana, bilijar, gaming soba, igraonica i dr.

Obdanište od 500 m² sa dvorištem

Perionica automobila

Co-working prostori za rad i saloni za druženje

Nezavisno grejanje i hlađenje sistemom geotermalnih sondi, mikropročišćena i stalno topla voda, jonizatori vazduha u svim prostorijama za osećaj planinske svežine

Recepcija 24/7

Pažljivo biran izbor prodavnica i usluga, sve što vam treba na minut–dva od vaše kuće

I još mnogo više.

