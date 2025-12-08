Tink-tenk GLOBSEC, u saradnji sa ambasadama Velike Britanije, Francuske i Italije, Fondacijom Konrad Adenauer i organizacijom "Friends of Europe", uz partnere EUpravo zato i WMG, 9. decembra 2025. održava forum "BELTALKS Belgrade Economic Talks" u Beogradu na kome će se diskutovati o aktuelnim pitanjima Evropske unije i Zapadnog Balkana.

Kako se Evropska unija prilagođava aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, produbljivanje ekonomske saradnje sa zemljama kandidatima dobija veliki strateški značaj.

Zapadni Balkan, zajedno sa Ukrajinom i Moldavijom, sprovodi reforme kako bi se uskladio sa standardima tržišta EU i ojačao privredu. Plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan i Čisti industrijski sporazum (Clean Industrial Deal) donose nove okvire za saradnju, usklađivanje politika i ulaganja.

BELTALKS, sa oko 100 međunarodnih učesnika - uključujući šefove država i vlada, zvaničnike EU, parlamentarce, poslovne lidere i eksperte - poslužiće kao katalizator ekonomske transformacije i snažnije, ujedinjenije evropske budućnosti.

Među brojnim učesnicima, koji uključuju diplomate, predstavnike međunarodnih i domaćih institucija, jesu i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, viši saradnik GLOBSEC-a i bivši poslanik Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik, rukovodilac jedinice za Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje, Evropska komisija, Jirži Plesiti, direktor Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji i Crnoj Gori Jakov Devčić...

Zašto baš Beograd?

Tokom proteklih godina, srpska prestonica se nametnula kao ekonomski centar Zapadnog Balkana, privlačeći značajne evropske investicije. Ova ekonomska transformacija učinila je Beograd prirodnom platformom za dijalog o konkurentnoj budućnosti Evrope. Ipak, uspon grada privukao je i pažnju drugih globalnih aktera poput Rusije i Kine.

"Zapadni Balkan je deo konkurentne budućnosti Evrope, a BELTALKS pokazuje da evropske institucije i poslovni sektor stoje iza tog uverenja kroz stalno prisustvo i partnerstvo", poručio je Danijel Braun, generalni direktor GLOBSEC-a.

Forum se direktno nadovezuje na nedavne visoke sastanke u Beogradu, uključujući razgovore koje su predvodili predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji su bili fokusirani na rast Zapadnog Balkana i regionalnu energetsku saradnju.