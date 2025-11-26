Slušaj vest

Za sve koji traže pouzdano rešenje za svoju štednju, ALTA banka je pripremila jednu od najkonkurentnijih ponuda na tržištu – oročenu štednju u evrima uz nominalnu kamatnu stopu od čak 3,80% na godišnjem nivou. Ponuda je dostupna do 31. decembra, a namenjena je svima koji žele da novac ulože sigurno, uz jasno definisane uslove i stabilan prinos.

Kamatna stopa od 3,80% primenjuje se na oročenja u trajanju od šest i dvanaest meseci. Uslovi su jasni, bez dodatnih kriterijuma, a kamata se isplaćuje po završetku oročenog perioda. Model štednje ne ograničava iznos koji se oročava, što potvrđuje otvoren pristup i dostupnost ponude svim kategorijama štediša.

Poverenje raste zajedno sa rezultatima

Građani sve promišljenije pristupaju upravljanju ličnim finansijama, tražeći rešenja koja kombinuju sigurnost, predvidivost i realan prinos. U takvom okruženju, interesovanje za oročenu štednju beleži snažan rast. Od početka godine, oročena štednja fizičkih lica u ALTA banci porasla je za čak 60%, što potvrđuje rast poverenja u banku koja je stabilna, sigurna i koja dosledno gradi blizak odnos sa svojim klijentima. Iza tog rezultata stoji strateški pristup, pažljivo osluškivanje tržišta i posvećenost razvoju proizvoda koji odgovaraju stvarnim potrebama korisnika.

ALTA banka, sa snažnim regionalnim prisustvom i domaćim kapitalom, poslednjih godina beleži kontinuiran rast i širenje poslovanja. Banka razvija proizvode koji odgovaraju savremenim potrebama tržišta, uz poseban fokus na dostupnost i korisničko iskustvo.

ALTA banka ostaje posvećena pružanju sigurnih i transparentnih finansijskih rešenja, uz konkurentne uslove i podršku stručnog tima u svakoj fazi štednje.

Ekspoziture ALTA banke otvorene su radnim danima od 8 do 20 časova, kao i subotom do 17 časova. Na taj način korisnicima je omogućena dodatna fleksibilnost prilikom planiranja finansijskih aktivnosti.

U vremenu kada se sigurnost i jasnoća uslova sve više vrednuju, ALTA banka ovom ponudom potvrđuje svoju posvećenost razvoju stabilnih i održivih štednih modela, koji kombinuju konkurentne uslove sa visokim standardima poslovanja.