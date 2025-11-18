Slušaj vest

Regionalna konferencija „Žensko preduzetništvo u susret EXPO 2027“ svečano je otvorena danas na Beogradskom sajmu, u organizaciji Privredne komore Srbije. Kao pouzdan partner i podrška ovom značajnom događaju, ALTA banka potvrđuje svoju posvećenost razvoju preduzetništva i osnaživanju žena u biznisu.

Foto: Promo

Dr Una Sikimić, predsednica Izvšrnog odbora ALTA banke, bila je jedan od ključnih učesnika konferencije.

„ALTA banka je sa zadovoljstvom prihvatila poziv da bude pokrovitelj i partner konferencije. Uloga finansijskih institucija u podršci preduzetništvu je od izuzetnog značaja, a ALTA banka svoju posvećenost tom cilju kontinuirano dokazuje. Već u prvom kvartalu naredne godine, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, realizovaćemo niz događaja i aktivnosti namenjenih preduzetnicama širom zemlje,“ najavila je dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora ALTA banke.

Konkretna podrška ženama u biznisu

Podrška preduzetnicama u ALTA banci je konkretna i sistemska. Program obuhvata niz pogodnosti - vođenje računa bez naknade tokom prve godine, povoljnije naknade za RTGS naloge, oslobađanje od članarine za kreditne kartice, konkurentne uslove štednje i kreditiranja, kao i najpovoljnije uslove za POS terminale. Uz to, dostupni su im i savetnici za malu privredu širom Srbije u svim ekspoziturama sa produženim radnim vremenom.

Foto: Promo

Podrška ženskom preduzetništvu dolazi i kroz druge kompanije u okviru ALTA Grupe – ALTA Pay sa mrežom od 3.200 uplatnih mesta širom Srbije, kao i ALTA Lizing, koji omogućava fleksibilnije modele finansiranja. Na taj način ALTA Grupa gradi ekosistem u kojem žene preduzetnice imaju pristup ne samo kapitalu, već i infrastrukturi koja prati njihov rast.



U panelu “Značaj intitucionalne podrške preduzetnicama”, dr Sikimić je istakla da će Srbija 2027. godine postati svetska pozornica na kojoj će žene preduzetnice imati jedinstvenu priliku da predstave svoje proizvode i usluge, bez obzira na delatnost kojom se bave. Naglasila je da će EXPO izložba biti mesto susreta tradicije i inovacija – od promocije starih zanata i kulturnih vrednosti, do savremenih tehnologija i veštačke inteligencije, čime se kreira dodatna vrednost za globalno tržište. Prema njenim rečima, uz dobru organizaciju i institucionalnu podršku, Srbija će ovu šansu iskoristiti na najbolji način.

Foto: Promo

„EXPO 2027 je prilika da Srbija pokaže svoj puni potencijal u inovacijama i preduzetništvu. Verujem da žene preduzetnice imaju važnu ulogu u tom procesu, jer donose drugačiju perspektivu, hrabrost i kreativnost. Na nama je da ih podržimo, ne samo finansijski, već i strateški, kroz edukaciju, povezivanje i promociju njihovih ideja,“ istakla je dr Una Sikimić.

Foto: Promo

ALTA banka ostaje dosledna svojoj misiji – da bude partner u razvoju, oslonac preduzetnicima i promoter inkluzivnog liderstva, jer veruje da raznolikost u biznisu donosi snagu, stabilnost i inovativnost.

Posvećeni jednakim mogućnostima

ALTA banka je među retkim finansijskim institucijama u regionu koje su se formalno obavezale na primenu principa rodne ravnopravnosti kroz članstvo u Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija i inicijativi Women’s Empowerment Principles, čiji je cilj osnaživanje žena. Ova posvećenost nije deklarativna, ona je deo strategije i svakodnevnog poslovanja. Danas žene čine više od 60% zaposlenih u ALTA banci, dok je 50 % rukovodećih pozicija povereno damama, što ALTA banku svrstava među lidere u promovisanju jednakih mogućnosti u finansijskom sektoru.

ALTA banka ostaje dosledna svojoj misiji da bude partner u razvoju, o