ALKALOID beleži rast konsolidovane prodaje od 7%, u vrednosti od 246,6 miliona evra, konsolidovanu neto dobit od 24,1 miliona evra i investicije od 15 miliona evra, u periodu januar-septembar 2025. godine.

Ukupna konsolidovana prodaja kompanije ALKALOID AD Skoplje u periodu januar-septembar 2025. godine dostigla je 246,6 miliona evra, što predstavlja rast od 7% u odnosu na isti period prethodne godine.

Konsolidovana prodaja ostvarena na domaćem tržištu povećana je za 17% u odnosu na prvih devet meseci prethodne godine. Od ukupne konsolidovane prodaje 35% je ostvareno u Severnoj Makedoniji, dok je 65% ostvareno na stranim tržištima. Prema regionima, u zemljama Jugoistočne Evrope ostvareno je 27%, u zemljama Istočne Evrope (ZND, UKR...) 19%, dok je u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA) ostvareno 18% od ukupne konsolidovane prodaje.

Foto: Photographer:AniDimi

Najveći rast na izvoznim tržištima, u poređenju sa prošlom godinom, beleže prodaje ostvarene u Austriji, gde je rast povećan šest puta, zatim u Holandiji, gde je povećan 5,5 puta, u Švedskoj 4 puta, u Finskoj 3,5 puta, kao i u Malti i Južnoj Africi, gde su prodaje povećane 2 puta. Zatim slede Island (rast 83%), Portugal (rast od 59%), Irska (rast od 45%), Gruzija (rast od 40%), Kazahstan (rast od 29%), Poljska (rast od 23%), Nemačka (rast od 19%), Bosna i Hercegovina (rast od 14%), Jermenija (rast od 13%) itd. U narednom periodu očekuje se da kumulativni plasmani na stranim tržištima premaše prošlogodišnji nivo.

Prema grupama proizvoda, u strukturi ukupne konsolidovane prodaje najveće učešće imaju proizvodi iz farmaceutskog segmenta – 91%, dok segment hemije, kozmetike i bilja učestvuje sa 9%.

Od farmaceutskih proizvoda, veće učešće imaju antibiotici (23%), OTC preparati sa 18%, neurološki preparati sa 13% i kardiološki preparati sa 12% ukupne konsolidovane prodaje.

Ukupne investicije u osnovna sredstva u periodu januar-septembar 2025. godine iznose 15 miliona evra.

Konsolidovana dobit pre finansijskih troškova, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 45 miliona evra, što predstavlja rast od 11%, dok je konsolidovana neto dobit 24,1 miliona evra, što je povećanje od 8%.

Grupacija ALKALOID zapošljava 2.996 radnika, od kojih 2.251 u Severnoj Makedoniji, a 745 u kapitalno povezanim društvima u inostranstvu.

Cena akcije ALKALOID AD Skoplje na makedonskoj berzi hartija od vrednosti u periodu januar-septembar 2025. godine kretala se od 390 do 505 evra, odnosno prosečno 444 evra po akciji, što predstavlja rast od 31,7% u odnosu na prosečnu cenu akcije u istom periodu 2024. godine. Na dan 30.09.2025. godine, tržišna kapitalizacija kompanije iznosila je 600 miliona evra.

Dana 1. aprila 2025. godine, Skupština akcionara ALKALOID AD Skoplje usvojila je Odluku o isplati dividende za 2024. godinu u iznosu od 10,2 evra bruto, odnosno 9,2 evra neto po akciji, što je 16,67% više u odnosu na dividendu isplaćenu prethodne godine. Za isplatu dividende i poreza na lični dohodak kompanija je izdvojila oko 14,66 miliona evra.

Foto: Photographer:AniDimi

Menadžment ALKALOID-a očekuje da će u 2025. godini nastaviti put kontinuiranog rasta, zasnovanog na mogućnostima koje proizilaze iz tekućih investicija u nove proizvodne kapacitete i opremu, kao i iz ulaganja u razvojno-istraživačke projekte, stvarajući tako konkurentni portfolio i mogućnosti za širenje tržišta.