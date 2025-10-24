Slušaj vest

Svakog meseca donosite odluke o trošenju kako biste ostvarili svoj cilj. Ipak, neplanirane situacije i izdaci lako „pojedu“ ono što ste planirali da ostavite sa strane. . Ovo su trenuci kad počinje preispitivanje. Razmišljate kako da zadržite kontrolu nad svojim finansijama kako biste realizovali ono što vam je zaista važno.

Upravo tu nastupa štednja kao alat koji pomaže da svoje ciljeve pretočimo u konkretan plan. Jer, štednja nije odricanje od potrošnje, već način da zadržimo finansijsku disciplinu, izgradimo naviku planiranja i naučimo kako da naš novac „radi za nas“ na putu ka ostvarenju planova.

Kad postoji jasan cilj, bilo da je to kupovina automobila, ulaganje u dom, letovanje iz snova, ostvarenje želje ili stvaranje sigurnosne rezerve za nepredviđene situacije, štednja postaje sredstvo ostvarenje životnih planova.

Ipak, gotovo uvek pre donošenja odluke o ovom koraku postavlja se pitanje: „koji tip štednje je dobar za mene?“.

Na primer, želite da ostvarite svoj plan za godinu dana, dali ste sebi rok. U takvim situacijama, oročena štednja je pravi izbor. Jer, na taj način polažete određeni iznos novca na unapred definisan vremenski period uz fiksnu kamatnu stopu.

Tokom trajanja oročenja, novac nije dostupan za podizanje, a banka vam plaća kamatu koja je zapravo vaša zarada. Ovaj vid štednje je posebno popularan jer nudi sigurnost i predvidiv prinos zahvaljujući stabilnoj kamatnoj stopi tokom celog perioda oročenja.

Naredno pitanje koje se postavlja često je: „da li je oročena štednja vezana za određenu valutu?“.

Odgovor može da varira. U slučaju OTP banke Srbija, koja je jedan od lidera na finansijskom tržištu, može se odabrati oročena štednja u svim valutama - dinarima, evrima, dolarima. Ali, za one koji planiraju da štede u evrima OTP je kreirao specijalnu ponudu.

Specijalna ponuda oročena štednje u OTP banci

OTP banka pruža odličnu priliku da se dobije više za štednju. Naime, specijalna ponuda za oročenu štednju odnosi se na oročene depozite u evrima sa povoljnim kamatnim stopama i isplatom kamate po isteku oročenja. Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja, a povoljni uslovi važe za nove depozite, Na sajtu OTP banke mogu se pronaći jasno prikazani reprezentativni primeri oročenja sredstava.

Svaka odluka o štednji je važna, a za ovaj korak je uvek pravi trenutak. OTP banka to dobro zna, te kroz specijalne ponude dodatno osnažuje klijente na donošenje prave finansijske odluke, pružajući još povoljnije uslove kroz koje ušteđevina brže raste.

Kad je plan jasan, oročena štednja postaje pravi finansijski alat za efikasno ostvarenje finansijskih planova.