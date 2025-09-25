„XPERIENCE 2025“ okuplja najistaknutije kompanije i stručnjake iz digitalnog sveta Balkana i šireg regiona Jugoistočne Evrope (SEE). Cilj ove prestižne konferencije jeste da obezbedi platformu za razmenu ideja, iskustava i inovacija iz oblasti digitalne transformacije, elektronske trgovine i tehnoloških rešenja.

Ove godine konferencija sa ponosom najavljuje keynote predavače iz kompanija koje su globalni tehnološki lideri:

● Linda Tolj (IKEA Group) – Omni Experience and Strategy Manager u IKEA Group, gde oblikuje globalnu omnichannel i strategiju korisničkog iskustva. Tokom karijere vodila je transformacije usmerene na potrošače u različitim industrijama, spajajući rast biznisa sa dubokim razumevanjem ljudskog ponašanja. Njeno predavanje What Business Are You Really In? Redefining Relevance in a Changing World otvara važno pitanje – da li se kompanije definišu kroz proizvode koje nude ili kroz istinsku relevantnost u svakodnevnom životu potrošača.

● Dr. Nikolaos Dimitriadis (EY Greece) – direktor Applied Neuroscience Lab-a u EY Greece, pionir je u primeni neuronauke u biznisu, sa iskustvom u analizi više od 9.000 mozgova u 25 zemalja širom sveta. Profesor je na Univerzitetu u Yorku (Evropa kampus), autor knjiga Neuroscience for Leaders i Advanced Marketing Management, a njegov rad je nagrađen za globalni uticaj. Na konferenciji će govoriti na temu Neuromarketing: How Unlocking the Secrets of the Brain Brings Market Success, naglašavajući da prava revolucija u marketingu leži u razumevanju ljudskog mozga – a ne u samim alatima poput društvenih mreža ili veštačke inteligencije.

● Klemen Praprotnik (NielsenIQ) – savetnik za maloprodaju za Adriatic region u kompaniji NielsenIQ, ekspert je u pretvaranju podataka o potrošačima u konkretne poslovne odluke. Sa skoro decenijom iskustva u distribuciji i maloprodaji, danas spaja analitiku i operativno znanje, pružajući jasan uvid u globalne trendove i regionalna kretanja. Njegovo predavanje Permakriza pod lupom: Mit, realnost ili nova normalnost? otvara diskusiju o tome da li je era stalnih kriza iza nas – ili tek pred nama.