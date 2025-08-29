Slušaj vest

WEPE armija se pojavila u punoj snazi, preplavivši saobraćaj kada je prva NFT kolekcija Wall Street Pepe (WEPE) krenula uživo 22. avgusta.

Za samo nekoliko dana, više od 1.700 NFT-ova već je mintovano od strane korisnika sa whitelist pristupom.

Na strani tokena, vatra je jednako jaka. Više od 1,7 milijardi WEPE spaljeno je na Ethereumu od 19. avgusta, dok su novi tokeni lansirani na Solani – deo dvostruke chain strategije projekta gde svaka alokacija na Solani trajno uklanja ponudu sa Ethereuma.

To je gotovo 1% ukupne ponude nestalo za manje od nedelju dana, a efekat je jasan: WEPE je skočio 42,7% od kada su počela spaljivanja i kada je pokrenuto mintovanje NFT-ova.

To je savršena oluja oskudice i potražnje, a Wall Street Pepe dokazuje poentu – možete biti siromašni ili bogati, ali žaba uvek bira bogatstvo.

Sledeća whitelist runda: WEPE, PEPE i Pingvini

Wall Street Pepe lansirao je svoju NFT kolekciju 22. avgusta, započevši sa 2.500 mesta rezervisanih za whitelisted novčanike. Ti rani slotovi otišli su članovima Alpha Chat-a i saradnicima iz zajednice. Odziv je bio trenutni – preko 1.700 NFT-ova je mintovano u prvoj rundi.

Sa tom fazom sada završenom, sledeći krug pristupa usmeren je ka najvećim podržavaocima zajednice.

Top 2.000 WEPE holdera na Ethereumu biće nagrađeni za gomilanje od prvog dana, zajedno sa top 5.000 PEPE holdera, u znak poštovanja meme korenima žabe koji su oblikovali čitavu generaciju „degena“. Uključeno je i 500 korisnika Best Wallet-a (BEST).

Whitelist obuhvata i „blue-chip“ NFT projekate, pa su novčanici koji drže Pudgy Penguins, Azuki, BAYC, Moonbirds i Chimpers takođe stekli pravo pristupa.

Mintovanje u ovoj rundi je po principu „ko prvi – njegovo“, čineći drop konkurentnim, ali i šireći kolekciju među lojalnim holderima i partnerskim projektima.

Zajedno, ove runde pokazuju da se ne radi samo o mintovanju NFT-ova, već i o pridruživanju novih degena WEPE Armiji, dok se učvršćuje prisustvo u meme kulturi, na trgovačkim podovima i kroz međuzajedničke saveze.



Više od 1,7 milijardi WEPE spaljeno dok žaba skače na Solanu

Migracija Wall Street Pepe-a na Solanu započela je prošle nedelje, kada su korisnici osiguravali alokacije SOL WEPE preko novog sajta projekta.

Kao što je pomenuto, više od 1,7 milijardi WEPE već je spaljeno na Ethereumu – skoro 1% od ukupne ponude od 200 milijardi.

Svaka kupovina SOL WEPE tokena pokreće spaljivanje WEPE-a na Ethereumu, smanjujući ponudu na ETH-u dok se likvidnost i aktivnost premeštaju na Solanu. To je balansiran sistem dizajniran da zadrži ukupnu ponudu ograničenom, dok nagrađuje prelazak na brži i jeftiniji blockchain.

Dugoročno, plan je potpuno usidravanje na Solani – epicentru meme kriptovaluta – gde WEPE transakcije postaju besprekorno brze i efikasne.

Nakon token generation event-a (TGE), mehanizam spaljivanja ostaje na snazi, a ETH WEPE holderi moći će da zamene svoje tokene u odnosu 1:1 za SOL WEPE – potpuno besplatno.

Svako spaljivanje je žaba koja steže svoje pruge i govori tržištu da je najbolji put napred – bogatiji, brži i na Solani.



Kako se pridružiti WEPE Armiji

Između milijardi spaljenih tokena i NFT-ova koji nestaju u minuti, Wall Street Pepe je pokazao da može graditi kulturu, dok vraća vrednost svojim holderima.

Sa još whitelist rundi pred nama i migracijom na Solanu u toku, armija ne usporava – već zateže redove i osvaja više teritorije.

Proverite Wallet-Checker dokument (preko Discord-a i Telegram-a) za potpune detalje o fazama mintovanja i pojedinačnim alokacijama. Svi mintovani NFT-ovi mogu se pronaći na OpenSea.

Da osigurate svoje SOL WEPE alokacije, posetite zvanični sajt Wall Street Pepe.

Za najlakše iskustvo, Wall Street Pepe preporučuje korišćenje Best Wallet-a, jednog od najboljih kripto novčanika na tržištu.

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.