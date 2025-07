Na mestu gde je sloboda uvek imala najglasniji zvuk, a izlazak sunca znači početak, a ne kraj – EXIT festival 2025 kreće svoj jubilarni, 25. po redu pohod iz srca Petrovaradinske tvrđave. Ali pre nego što prvi bit odjekne i masa zatreperi, na red dolazi – Media Day, i to u subotu, 12. jula.

U vremenu kada se svet menja brže nego ikada, EXIT je odlučio da promeni pravila. Jedini veliki evropski festival na kojem se ne prodaju klasične cigarete, EXIT 2025 pokazuje da i najveći mogu da budu hrabri. Na tvrđavi se dim ne puši – on se menja.

Centralni vizuelni simbol ovogodišnjeg EXIT-a je interaktivna umetnička instalacija umetnika Marka Crnobrnje. Kreirana uživo svakog dana od iskorišćenih paklica IQOS patrona i srodnih proizvoda, instalacija doslovno i metaforično gradi svet bez dima. Na očigled svih, simbolično – od onoga što ostaje za nama, nastaje ono što ide ispred nas.

To nije samo umetnost. To je poruka. I to baš na festivalu čije ime znači "izlaz".