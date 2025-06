U Beo­gra­du se dos­ta gra­di, ali ce­ne kva­dra­ta ne pa­da­ju. Ka­ko to obja­šnja­va­te?

- Beo­grad da­nas ra­spo­la­že sa oko 1,33 mi­lio­na kva­drat­nih me­ta­ra mo­de­r­nog ka­n­ce­la­ri­j­skog pros­to­ra, dok je sto­pa slo­bod­nih pros­to­ra tek oko še­st od­sto. Do kra­ja 2026. oče­ku­je­mo do­dat­nih 150.000 kva­drat­nih me­ta­ra no­vih po­slov­nih kva­dra­ta, pri če­mu se ve­li­ki deo izna­j­mlju­je i pre za­vr­še­t­ka izgra­d­nje. To po­ka­zu­je sna­gu po­tra­žnje i sta­bi­l­nost.

- Veo­ma. Sa­mo u 2024. go­di­ni izvr­ši­li smo vi­še od 1.000 pro­ce­na vred­nos­ti po­slov­nih pros­to­ra u re­gio­nu. Tr­ži­šte se sta­bi­li­zu­je i pos­ta­je sve vi­še za­vi­sno od stru­č­nih izve­šta­ja o vred­nos­ti ne­kre­t­ni­na u ban­ka­r­skim i in­ve­sti­cio­nim pro­ce­si­ma. To je sna­žan si­g­nal zre­los­ti se­k­to­ra i po­ka­zu­je da se sve vi­še odlu­ka do­no­si na osno­vu ana­li­ze, a ne pre­t­pos­ta­v­ke.

- Lo­ka­ci­ja je ključ. Pre­po­ru­ka je da se iza­be­ru one ko­je pou­zda­no ču­va­ju vred­nost ne­kre­t­ni­ne, ali ima­ju i ja­san po­te­n­ci­jal za ra­st ce­ne. Lo­ka­ci­ja je je­di­na stvar ko­ju ne mo­že­te pro­me­ni­ti na­kon ku­po­vi­ne, za­to se nje­na stra­te­ška pro­ce­na uvek ispla­ti. Ako je ku­po­vi­na u in­ve­sti­cio­ne svr­he, sa­vet je da se fo­kus usme­ri na lo­ka­ci­je ko­je već ostva­ru­ju pre­mi­jum ren­te. Bi­ra­j­te kva­drat ta­mo gde će vre­me ra­di­ti za vas.

- Naš tim se ra­zvi­ja u svim se­g­men­ti­ma po­slo­va­nja: od ana­li­ti­ke i tr­ži­šnih sa­ve­ta do pro­da­je, ma­r­ke­ti­n­ga i ra­zvo­ja. Po­no­sni smo što po­slu­je­mo u pet ze­ma­lja i što su vra­ta uvek otvo­re­na za no­ve lju­de, ide­je i ta­len­te. In­ve­sti­to­ri­ma sa­ve­tu­jem: ne tra­ži­te idea­lan tre­nu­tak, već ideal­nu po­zi­ci­ju. Ona mo­že pos­to­ja­ti i u Beo­gra­du, i u Sko­plju, i u Ri­je­ci - va­žno je pre­po­zna­ti vred­nost ko­ja tek do­la­zi, a mi u CBS to ume­mo.

- Ma­lo­pro­da­j­ni pros­tor u Beo­gra­du bro­ji 590.000 kva­drat­nih me­ta­ra mo­de­r­nih po­vr­ši­na ra­ču­na­ju­ći šo­pi­ng cen­tre i re­tail pa­r­ko­ve. Re­tail se­g­ment u Sr­bi­ji se ši­ri pre­ma dru­gim gra­do­vi­ma: Kra­gu­je­v­cu, Ša­p­cu, Ča­č­ku, a sve su to sre­di­ne u ko­ji­ma će na­red­ni ma­lo­pro­da­j­ni ta­las do­ne­ti no­ve šo­pi­ng fo­r­ma­te. U isto vre­me, lo­gi­sti­ka i in­du­stri­ja pre­la­ze u no­vu fa­zu di­gi­ta­li­za­ci­je i odr­ži­vos­ti. To vi­še ni­su obi­č­ne ha­le - to su pa­me­t­ni ko­m­ple­k­si. U Hr­vat­skoj vi­di­mo po­ra­st za­h­te­va za lo­gi­sti­č­ke pa­r­ko­ve u oko­li­ni Za­gre­ba i Ri­je­ke, dok je u Cr­noj Go­ri tre­nu­t­no u ra­zvo­ju vi­še mu­l­ti­fu­n­k­cio­nal­nih zo­na. Au­stri­j­sko tr­ži­šte be­le­ži tre­nd ko­n­ve­r­zi­je sta­rih in­du­stri­j­skih zo­na u mo­de­r­ne cen­tre di­stri­bu­ci­je.