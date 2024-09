- Wireless Media Group već neko vreme uspešno koristi, i eksperimentiše sa različitim alatima veštačke inteligencije, u najvećoj meri kako bi olakšala proces proizvodnje sadržaja svojim ljudima, kako bi oni mogli da budu više koncentrisani na kreiranje kvalitetnog sadržaja. Naravno, veštačka inteligencija je odavno prisutna u nekim drugim segmentima digitalne transformacije, kako kroz advertising alate, kako kroz neke programmatic tool-ove, ali u suštini to nije nešto što je nama nepoznato ili nešto što je budućnost, to je nešto što je naša sadašnjost. Svakako se prilagođavamo svim trendovima na tržištu i čini mi se da smo možda odmakli za korak dalje nego naše kolege iz drugih medija, obzirom da je nama uvek u fokusu digitalna transformacija. Oduvek je Wireless bio lider u toj tehnološkoj transformaciji, kako procesa, tako i medija. Mislim da će ti tool-ovi u svakom slučaju pomoći razvoju daljem medija, i ne samo medija, već svih onih dodatnih i procesa i segmenata koji su vezani za medije - to je i oglasni prostor, i operativni procesi produkcije sadržaja - izjavila je Ana.