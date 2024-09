Rovinj od 19. do 22. septembra postaje epicentar komunikacija i medija jer okuplja ne samo stručnjake iz oblasti medija već i, HR-a, AI-a, IT-a i finansija.

Ove godine Weekend Media Festival , koji se održava po 17. put, nudi četiri festivala u jednom – od neprekidne zabave i inspirativnih panela do savršenog netvorkinga. Sa devet pozornica i više od 220 predavača iz celog sveta, festival predstavlja ključnu priliku za sve profesionalce i entuzijaste u industriji.

U sklopu ovogodišnjeg festivala, kompanija (WMG)Wireless Media Group, lider u oblastima digitalnih transformacija i medija u Srbiji i regionu, organizuje panel diskusiju na temu „The Third Wave of Digital Advertising: Launching Retail Media Networks in Adriatic Region“ u subotu, 21. septembra. Panel će se fokusirati na evoluciju Retail Media Networks (RMN), koja se smatra trećim talasom digitalnog oglašavanja i otvara nove izvore prihoda za ritejlere.



Panel će pokrenuti važne diskusije kako RMN koncept prodaje i zakupa onlajn oglašavanja

može inicirati pozitivne promene unutar regionalnog i lokalnih tržišta, te na koji način je moguće pokrenuti učesnike iz industrije zajedno s vodećim igračima na ovom polju.

Sesija će doneti sveobuhvatan pogled na izazove i mogućnosti RMN-a, kao i važnosti za čitavu marketinško-medijsku industriju da iskoristi pun potencijal ovog rastućeg segmenta poslovanja u jadranskoj regiji.

Moderator panela biće Petar Jevremović, CDO i član Uprave WMG, te CEO WMG Product & Services, koji će voditi razgovor o značaju RMN-a za regionalna tržišta. Pored njega, učestvovaće i renomirani stručnjaci iz industrije: Bojan Radlović, Chief Digital Officer u Fortenova grupi, Vladimir Zarić, Chief Marketing Officer u Ananas E-commerce, Mario Ivić, CEO DeFractal/Telum/Midas, i Nenad Milić, Executive Director u IAB Serbia.