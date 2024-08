EFFIE JE OD SADA DEO ASCENTIAL LIONS DIVIZIJE

Beograd, 20. 8. 2024. – Effie Worldwide zvanično je obavestio da se pridružuje Ascentialovoj LIONS diviziji, u kojoj su već brendovi poput Cannes Lions International Festival of Creativity, WARC, Contagious i Acuity Pricing.

Kako je najavljeno, Effie Worldwide će nakon završetka svih pravnih radnji biti transformisan u novu globalnu fondaciju pod nazivom The Effie LIONS Foundation. Fondacija će biti posvećena edukaciji, a preuzeće i postojeće neprofitne inicijative LIONS-a i omogućiti pristup određenim digitalnim proizvodima LIONS divizije, čime će se maksimalno reinvestirati u industriju.

foto: Promo

Traci Alford, predsednica i CEO, Effie Worldwide, je ovim povodom izjavila:

„Uzbuđeni smo što se pridružujemo LIONS-u sa tako komplementarnim, ali ipak različitim portfoliom brendova. Bliža saradnja između Effie-a, kao globalnog repera za marketinšku efikasnost i LIONS brendova je uzbudljiva perspektiva za industriju jer će nam mogućnost deljenja uvida i pronalaženja sinergija u našim podacima pomoći da jasno vidimo i prikažemo ulogu koju kreativnost igra u podsticanju marketinške efikasnosti. Zajedno ćemo moći bolje da razumemo ključne pokretače rasta i na kraju pomognemo svim biznisima da se razvijaju.“

Philip Thomas, CEO, Ascential, je izjavio:

„Udruživanje LIONS-a i Effie-a je moćan dokaz činjenice da su efikasnost i kreativnost u marketingu neraskidivo povezani. Sve uspešne kompanije znaju da kreativni, odnosno efektivni marketing podstiče rast. Ovo istorijsko partnerstvo će dopuniti uvide i informacije o marketinškoj i kreativnoj efikasnosti koje LIONS već nudi putem WARC-a, The Work-a i Contagious-a, pružajući marketinškim liderima širom sveta podatke i dokaze o doprinosu koji marketing daje biznisu. U međuvremenu, osnivanje The Effie LIONS Foundation, Inc. će edukovati i inspirisati našu industriju i dati mogućnost pristupa izvorima koji pomažu razvoj karijera..“

LIONS i Effie su prepoznati kao najsnažniji standardi kreativnosti i marketinške efikasnosti. Očekuje se da će saradnja sa globalnim marketinškim i poslovnim zajednicama omogućiti demonstraciju da zaista efikasan i kreativan marketing predstavlja put ka rastu za sve organizacije. Novi savez ima potencijal da donese veliku vrednost industriji i predstavlja uzbudljivu perspektivu za budućnost.

O Effie-u

Effie vodi, inspiriše i podržava praksu i praktičare marketinške efikasnosti globalno. Radi na preko 125 tržišta. Osvojiti Effie nagradu je već više od 50 godina globalno priznati simbol izvanrednog dostignuća. Effie prepoznaje najefikasnije brendove, marketare i agencije globalno, regionalno i lokalno kroz rangiranje, tzv. Effie Index. Njegova mabicija je da marketarima u celom svetu obezbedi alate, znanja i inspiraciju koja im je potrebna da budu uspešni u svom poslu.

O Ascential-u

Ascential je kompanija koja organizuje događaje, obezbeđuje proizvode i pruža konsultantske usluge kompanijama i njihovim brendovima u preko 100 zemalja. Pored marketinškog, preko 700 zaposlenih u ovoj kompaniji, pruža usluge i u finansijskom, odnosno tehnološkom sektoru. Tzv. Lions divizija unutar kompanije najpoznatija je po organizovanju prestižnog svetskoig festivala Cannes Lions.

Promo