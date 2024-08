OTVORENA NOVA EKSPOZITURA ALTA BANKE U BEOGRADU

ALTA banka nastavila je širenje svoje poslovne mreže otvaranjem još jedne ekspoziture u Beogradu, na adresi Južni bulevar 78 na Vračaru. U prijatnoj atmosferi savremeno opremljene nove ekspoziture, predstavnici ALTA banke poželeli su dobrodošlicu sadašnjim i budućim klijentima.

Nova ekspozitura naročito je prilagođena potrebama korisnika kroz produženo radno vreme - od ponedeljka do petka, od 08 do 20 časova, kao i subotom od 09 do 17 časova. Prednost ove ekspoziture ogleda se i u radu sa novcem radnim danima do 20h i subotom do 17h. Osim toga, u ekspozituri Južni bulevar, klijentima je na raspolaganju i usluga korišćenja sefova.

„Cilj ALTA banke je, pre svega, zadovoljstvo postojećih i budućih klijenata, te smo prateći njihove potrebe otvorili novu ekspozituru u Južnom bulevaru. Želimo da naše usluge i proizvodi budu dostupni sve većem broju klijenata, a naše stručno osoblje na raspolaganju je za svaki vid podrške“, poručili su iz ALTA banke.

Kao što je to slučaj sa svim drugim ekspoziturama ALTA banke i na novoj adresi klijente spremno dočekuju stručni bankarski savetnici, sa savetima i odgovorima na sva pitanja u vezi sa finansijskim potrebama i odlukama.

Posetite ALTA banku na novoj adresi gde će njeni zaposleni posvećeno i stručno pristupiti svakom vašem zahtevu i potruditi se da pronađu pravo rešenje za sve vaše potrebe.

