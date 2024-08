BUDUĆNOST JE U NOVIM GENERACIJAMA: U Beogradu se pokreće besplatna škola programiranja za mlade

Nova era tehnološkog obrazovanja počinje otvaranjem besplatne škole programiranja za mlade u Beogradu. Yandex, globalni lider u IT sektoru, pokreće Yandex školu kodiranja za učenike u uzrastu od 14 do 17 godina. Ovaj program, koji počinje 23. oktobra i traje do juna, pružiće mladim generacijama priliku da istraže svet programiranja, uz časove koji će se održavati na engleskom jeziku.

Program će upoznati polaznike sa dinamičkim programskim jezikom Python, poznatim po svojoj primeni u veb razvoju, mašinskom učenju i obradi velikih podataka. Učenici će tokom programa steći osnovne veštine ovog programskog jezika i naučiti kako da kreiraju vizualizacije, razvijaju prediktivno modelovanje i rešavaju složene analitičke izazove.

Nastava će se održavati u Dečijem inovacionom centru u Beogradu, uglednoj lokalnoj organizaciji posvećenoj pripremi dece za karijere usmerene ka budućnosti. Ovo partnerstvo omogućuje mladima da imaju koristi, kako od globalne ekspertize kompanije Yandex, tako i od već uspostavljenog lokalnog prisustva centra.

„Više od 6 miliona ljudi učestvovalo je u besplatnim obrazovnim programima kompanije Yandex 2023. godine i radujemo se što ove godine pokrećemo novu inicijativu u Srbiji pod nazivom Yandex škola kodiranja“, izjavila je Branka Veličković, direktorka ljudskih resursa Yandex Srbija. „Ovaj program je već dokazao svoju efikasnost u nekoliko zemalja, jer pruža jedinstvenu priliku mladima da uče direktno od stručnjaka koji razvijaju najsavremenije tehnologije. Ponosni smo što doprinosimo rastu IT sektora u Srbiji i što svoju stručnost delimo sa sledećom generacijom inovatora.”

Stručnjaci kompanije Yandex osmislili su sveobuhvatan nastavni plan i program za školu kodiranja, osiguravajući da polaznici dobiju visokokvalitetno obrazovanje relevantno za ovu industriju.

„Angažovanjem studenata prirodnih nauka, oblikujemo generaciju budućih inovatora koji će uticati na bolji svet“, dodala je Anica Pavlović, osnivačica Dečijeg inovacionog centra. „Ponosna sam na jedinstveno partnerstvo sa kompanijom Yandex i uverena sam da će njihova tehnička stručnost i međunarodno iskustvo u razvoju obrazovnih programa biti dragocena prednost za Srbiju.”

Kurs je dizajniran za polaznike bez prethodnog iskustva u programiranju. Kandidatima je potrebno samo osnovno razumevanje matematike i logike školskog nivoa. Da bi bili primljeni na program, polaznici moraju da polože test selekcije i uspešno prođu intervju sa svojim budućim instruktorima. Zainteresovani učenici mogu da se prijave do 1. oktobra na linku.

O KOMPANIJI YANDEX Yandex je vodeća globalna tehnološka kompanija koja razvija pametne proizvode i usluge zasnovane na mašinskom učenju. Cilj kompanije je da pomogne korisnicima i kompanijama da se bolje snalaze u onlajn i oflajn svetu. Od 1997. godine, Yandex pruža lokalno relevantne usluge svetske klase za pretraživanje i informisanje, a takođe je razvio usluge transporta na zahtev, navigacione proizvode i druge mobilne aplikacije, koje su trenutno vodeće na tržištu, za milione potrošača širom sveta.

