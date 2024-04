KONTROVERZNI SNIMAK: Mladić tvrdi da je malo zarađivati 2.000 evra mesečno?! Anketa u Beogradu pokazala ŠOK rezultate! (VIDEO)

Internet je preplavljen mladićima koji se na svojstven način imenuju za finansijskog savetnika ili slično.

Upravo je jedan od njih napravio video snimak u kojem je rekao da mu nije jasno kako ljudi žive sa manje od 2.000 evra na mesečnom nivou:

01:40 Mladić govori da mu nije jasno kako ljudi žive sa manje od 2.000 evra mesečno

Samim tim, za čoveka koji se ne bavi usko ovom temu, postaje konfuzno koji od ovih stavova i saveta su ispravni, tačni i realni, a koji procent su besmislice koje dečaci pre svoje dvadesete godine izgovaraju.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Đorđije Andrić Žorž, novinar, Jasmina Stijović, pesnikinja i Nemanja Antić preduzetnik i investitor.

Nakon kratkog video materijala, Antić je izneo sledeću analizu:

- Čak nije ni bitno da li je slagao koliko zarađuje, legitimno je, možda hoće da privuče pratioce, šerove, možda prodaje nešto. On ima pravo da priča o čemu god poželi. Rešenje je da ga ne slušate, samo promenite kanal.

S obzirom na to da je Žorž obavio nekoliko anketa po različitim delovima grada, a najpoznatija je ona Ima li narod para za zimovanje, pa je odgonetnuo da li ljudi imaju novca:

- Onaj koji ima, uglavnom će reći onako, a onaj koji nema će biti iskren. Svakako, moje ankete su premali uzorak kako bi se tako nešto zaključilo, pritom je to za zimovanje bilo u Knez Mihailovoj ulici. Znate, velika je razlika kada odem u tržni centar da radim anketu ili kada odem na pijacu. U pojedinim slučajevima, to su dva sveta, dve civilizacije. Možda po obrazovanju, materijalnom, imovnom stanju, načinu vođenja života, raspoloženju, ali i iskrenosti.

Stijović je začuđeno govorila o novcu koji ljudi troše na komade odeće:

- Ja se isčuđavam koliko je to skupo, koliko ljudi mogu da budu blesavi da bace 18.000 na haljinu. Doduše, možda je to jeftino za današnje uslove, ne znam. Na pijaci je danas preskupo sve, a to je zbog rata u Ukrajini, tako kažu. Kada odem na pijacu, razgovaram sa ženama koje prodaju ili kupuju.

