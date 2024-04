OVA GRANA POLJOPRIVREDE JE PRIORITET SRBIJE! Država će pokriti čak 74% svih troškova ukoliko se bavite ovim

Ovih dana u toku su javni pozivi Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede koji se tiču davanja u sektoru stočarstva. U toku je javni poziv za premiju za mleko koji traje do kraja aprila, a danas je raspisan i javni poziv za kvalitetna priplodna grla koji će trajati sve do 15. maja.

Sredinom prošle nedelje završen je javni poziv za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi.

Poziv za premiju za mleko je deo sveobuhvatnih mera Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede usmerenih na podršku primarnim proizvođačima u sektoru mlečnog govedarstva.

Premija za mleko danas iznosi 19 dinara po litru i isplaćuje se za svaki litar predatog mleka. Zajedno sa prošlogodišnjim povećanjem sa 15 na 19 dinara ukinuta je i minimalna količina predatog mleka od 3.000 litara za ostvarivanje premije.

Prijave za premiju za mleko traju do 30. aprila Javni poziv za premiju za mleko za prvi kvartal 2024. godine raspisan 1. aprila i trajaće do 30. aprila 2024. godine. Prijave za premiju za mleko se podnose kao i do sada – preko mlekara, a postoji i mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača.Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu ePodsticaji.

Pored premija za mleko za koje se stočari mogu prijaviti do 30. aprila, planiran je i niz drugih mera za pomoć poljoprivrednicima u ovom sektoru. Jedna od tih mera je i subvencija po grlu za kvalitetne mlečne krave koja je prošle godine povećana za 60%, odnosno sa 25.000 na 40.000 dinara.

Kada se na to dodaju podsticaji za nabavku osnovnog stada dolazi se do podatka da subvencije pokrivaju čak 74% troškova koje imaju poljoprivrednici koji se bave mlečnim govedarstvom. O tome je nedavno govorila Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković.

- Od ove godine pokrivenost troškova je 74%, bez obzira na to da li uopšte prodaju mleko mlekarama, da li to mleko sire ili ne sire, da li prave kajmak ili ne. Dakle, to ništa ne računamo već samo ono što dobiju od države njima je dovoljno da pokrije 74% troškova. To je nešto što njima daje sigurnost, a ujedno daje sigurnost i građanima u pogledu cena jer ideja je da se poljoprivreda vrati tamo gde joj je mesto u Srbiji - rekla je Tanasković i dodala da je to nivo ispod kojeg se neće ići i da će rast subvencija nesumljivo pratiti rast troškova.

foto: Zorana Jevtić

Stočarstvo je prioritet

Rešenost države da unapredi ovaj sektor poljoprivrede ogleda se i u nizu drugih mera usmerenih pre svega na unapređenje i uvećanje stočnog fonda. O tome je govorila ministarka Jelena Tansković:

- Prioritet je stočarstvo, uvećanje stočnog fonda. Mi smo osposobili i jedini genetski centar u Srbiji u Velikoj Plani, kupili kvalitetna grla, tako da ćemo već u ovoj godini poklanjati, odnosno bespovratno davati seme za osemenjavanje kako bi naši poljoprivrednici imali kvalitetan genetski priplod. Kroz digitalizaciju uređujemo i sprovodimo registre životinja. Moramo sve da iščistimo, da se suočimo sa našom realnošću, da znamo gde smo, čega koliko imamo da bi tačno znali šta da ulažemo, koliko da ulažemo i gde je to što smo uložili završilo - rekla je Tanasković i podsetila da je da je planom “Skok u budućnost - Srbija 2027” planiran rast stočnog fonda između 8% i 10% godišnje.

- Ja sam sigurna da je uz strogu kontrolu i ovakva ulaganja kakva su evo već druga godina za redom, to je minimum koji ćemo postići u naredne 4 godine - rekla je ministarka

Tome u prilog govori i poređenje visine subvencija koje su trenutno na snazi u odnosu na one iz prethodnog perioda.

Primera radi, 2012. godine mera za koju je trenutno na snazi javni poziv iznosila je svega pet dinara po litru mleka. Danas je ta subvencija veća za skoro četiri puta nego tada.

Slično, pre 12 godina su davanja za kvalitetne priplodne krave iznosila 25.000 dinara, danas su 40.000 dinara, a planirano je da do 2027. godine porastu na 55.000 dinara.

Takođe, udeo subvencija prema ceni koštanja u mlečnom govedarstvu 2012. godine iznosio je 64%, dok danas taj udeo iznosi 74%.

Tu su i dodatne mere poput davanja od 170.000 dinara za nabavku kvalitetne junice.

foto: Unsplash

Pravovremena reakcija

Podsetimo, prošle evropsko tržište mleka i mlečnih proizvoda doživelo je ozbiljan poremećaj kada je cena mleka pala na rekordno niske vrednosti. Pravovremenom reakcijom država je uspela da zaštiti poljoprivrednike i stočare koji se bave mlečnim govedarstvom. Vlada Srbije usvojila je niz uredbi koje su se ticale povećanja prelevmana i premija za mleko. Tada su prelevmani za sireve i ostale proizvode povećani na 300 dinara, dok su dodatno uvedeni prelevmani na uvoz mleka po ceni od 30 dinara po litru, kao i prelevmani na evaporisano mleko u iznosu od 300 dinara. Uredbama su podignute i subvencije po grlu za priplodne mlečne krave i to sa 25.000 na 40.000 dinara.

Rok za prijave za kvalitetna priplodna grla do 15. maja

Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla biće otvoren od 15.aprila do 15. maja.

Ovim pozivom opredeljena su sredstva za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu ePodsticaji.

Ogromna ulaganja i u infrastrukturu

Pored direktnih davanja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomaže i kada su u pitanju infrastrukturni projekti koji će drastično olakšati funkcionisanje i posao srpskim stočarima.

Dobar primer je selo Božetići u opštini Nova Varoš u kome meštani već decenijama muku muče sa vodosnabdevanjem. U MZ Božetići, koja je jedna od najbogatijih u novovaroškoj opštini živi 750 stanovnika i oko 5.000 grla krupne stoke, među kojima 3.000 muznih krava za koje je neophodno obezbediti i do tri tone vode dnevno. Meštani su se snalazili na razne načine, kopali zemlju nekoliko stotina metara u dubinu, u pomoć pozivali rašljare, ali sve je bilo uzalud, pa su životinje u ovom selu često bile žedne.

Međutim, njihove muke uskoro će postati prošlost. Projekat izgradnje vodovoda koji je započela lokalna samouprava, završiće Ministarstvo poljoprivrede koje je sistematski, iz godine u godinu, ulagalo po nekoliko desetina miliona dinara u ove svrhe.

foto: Unsplash

Provera kvaliteta mleka - poljoprivrednici da zaštite svoje interese

Ministarstvo poljoprivrede nedavno je pozvalo poljoprivrednike koji se bave proizvodnjom mleka, a žele da provere njegov kvalitet, da se jave Direkciji za nacionalne referentne laboratorije, gde mogu da izvrše sve potrebne analize.

Naime, prilikom pregovora o otkupnoj ceni mleka, bilo je reči o tome da pojedine mlekare smanjuju otkupnu cenu zbog navodnog pada kvaliteta tog proizvoda. Još tada je rečeno da je laboratorija za analizu kvaliteta i bezbednosti mleka na raspolaganju svim poljoprivrednim proizvođačima u svakom trenutku i da oni imaju mogućnost i pravo da tamo obave analize ili dodatnu proveru ukoliko je to potrebno, ili imaju bilo kakvu vrstu sumnje u rezultate analiza kvaliteta mleka.

Dugo se i upozoravalo na činjenicu da analize sprovode gotovo isključivo mlekare, i da se na taj način stvara situacija za nepošteno formiranje otkupne cene, te da je vreme da se i poljoprivrednici aktiviraju i zaštite svoje interese.

U Ministarstvu poljoprivrede kažu da postoji utvrđena zakonska obaveza da se ove analize obavljaju na mesečnom nivou i važi za svakog proizvođača mleka. Nadležni objašnjavaju da u Srbiji ove analize obavljaju akreditovane laboratorije, ali i interne laboratorije mlekara, koje ih sprovode u okviru planova samokontrole koje izrađuju mlekare, a koje odobrava Uprava za veterinu i veterinarske inspekcije.