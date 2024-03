PRIJAVA DO PETKA, MOŽETE DA DOBIJETE DO 200.000€: Još jedna prilika za poljoprivrednike, kako do BESPOVRATNIH sredstava?

Rok za podnošenje prijava po trećem javnom pozivu u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu, , koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom, produžen je do petka, 15. marta.

To znači da će poljoprivrednici do tada imati priliku da konkurišu za bespovratnu finansijsku pomoć do čak 200.000 evra.

U pitanju je finansijski model “50:40:10”, u okviru kojeg proizvođači i poljoprivredna preduzeća dobijaju bespovratna sredstva u iznosu od 50 odsto od ukupne vrednosti investicije (sa PDV-om), 40 odsto se finansira iz kredita poslovnih banaka, uz svega 10 odsto sopstvenog učešća. Vrednosti investicija za agregatore mogu iznositi od 25.000 do čak 400.000 evra, a visina bespovratnih sredstava može se kretati i do 200.000 evra.

Za Treći poziv opredeljeno je ukupno 750 miliona dinara, odnosno oko 6,5 miliona evra.

Antrfile

Koliko su novca poljoprivrednici dobijali tokom prva dva javna poziva?

Tokom prvog poziva za proizvođače voća, povrća, grožđa i cveća, potpisana su 873 ugovora čija je ukupna vrednost veća od 28.350.000 evra, dok je ukupna vrednost bespovatnih sredstava iznosila oko 14.170.000 evra.

Tokom drugog poziva potpisano je 525 ugovora za primarnu stočarsku proizvodnju i to u oblastima proizvodnje mleka, mesa, pčelarstva i akvakulture. Vrednost projekata bila je nešto viša od 19.570.000 evra, sa skoro 9,8 miliona evra bespovratnih sredstava.

Ko može da se prijavi?

Poziv je namenjen prvenstveno preduzetnicima, privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama koje proizvode ili vrše otkup primarnih poljoprivrednih proizvođača, prerađuju ih i plasiraju na tržište, i to u oblastima:

prijema, manipulacije, utvrđivanja kvaliteta, dorade, skladištenja, prerade i plasmana ostalih useva; prerade i plasmana mleka i mlečnih proizvoda; prerade i plasmana mesa i proizvoda od mesa; proizvodnje i plasmana vina; prerade/dorade, pakovanja i plasmana pčelinjih proizvoda; plasmana proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani otkupa, prerade, pripreme za dalju prodaju i plasmana voća i povrća.

Podnošenje prijave je u skladu sa naporima ministarstva da digitalizuje sve procese. Prijave na onlajn platformi omogućene su u okviru softverskog rešenja Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije koje se nalazi na sajtu Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije i sajtu Uprave za agrarna plaćanja – Prijavite se.

Kako ističu iz Uprave za agrarna plaćanja, ova subvencija izazvala je veliko interesovanje kod mlađe populacije koja se bavi poljoprivredom. Više od 2/3 onih koji su dosad aplicirali imaju manje od 40 godina.

foto: RINA

Do subvencija u par koraka

Procedura za konkurisanje obuhvata nekoliko koraka.

Najpre je potrebno da podnesete prijavu za bespovratna sredstva Upravi za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije.

za bespovratna sredstva Upravi za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije. Nakon provere prijava, Ministarstvo objavljuje konačnu rang listu sa bodovima i mestima. Ako zadovoljite kriterijume, dobićete Rešenje o odobrenju prava na bespovratna sredstva.

sa bodovima i mestima. Ako zadovoljite kriterijume, dobićete o odobrenju prava na bespovratna sredstva. Zatim je potrebno da to rešenje odnesete u izabranu poslovnu banku kako biste dobili pismo o nameri za kreditiranje 40% vrednosti investicije.

kako biste dobili za kreditiranje 40% vrednosti investicije. Ovde treba napomenuti da banka može odobriti ili odbiti vaš zahtev.

Sledeći korak je da pismo o nameri, popunjen biznis plan i ostalu potrebnu dokumentaciju dostavite Projektnom timu Uprave za agrarna plaćanja.

Uprave za agrarna plaćanja. Sa ovako kompletiranim predmetom spremni ste za finalnu fazu procesa, odnosno za proces odobrenja projekta i potpisivanja ugovora .

. Nakon što vam projekat bude odobren potrebno je da potpišite Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom.

Na vaš namenski račun u poslovnoj banci uplaćuje se 50% ukupne vrednosti investicije, uz vaših 10% i 40% koje banka obezbeđuje kreditom.

Nakon što poljoprivrednik prikupi sav novac na namenskom računu može započeti proces nabavke investicija koje su mu pod projektom odobrene.

I pare i edukacija

Ovaj program specifičan je po tome što ne nudi samo finansijsku pomoć, već i obuke za korisnike subvencija. Na taj način, Ministarstvo poljoprivrede želi da istakne važnost edukacije i razmene iskustava i izvan finansijskih davanja.

Obuke su kreirane za unapređenje znanja i veština korisnica i korisnika, besplatne su, kvalitetne, sa sjajnim predavačima, i omogućavaju umrežavanje sa drugim polaznicima i učesnicima.

“Finansijski model Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije, nije samo finansijska podrška u investicije poljoprivrednih gazdinstava, nego i razvoj njihovih privrednih kapaciteta, plasmana na poljoprivredno tržište, pružanje neophodnih znanja iz preduzetničke perspektive, a sve sa ciljem da postanu konkurentniji na tržištu”, izjavio je koordinator projekta Milan Stevanović.

Prema rečima ministarke Jelene Tanasković prilikom otvaranja ovog programa obuke za korisnike Prvog javnog poziva krajem prošle godine u Novom Sadu, 90 odsto sredstava poljoprivrednici potroše na mehanizaciju.

„Četrdeset posto iz kredita, 50 posto bespovratno, njihovo učešće je 10 posto. Od 372 ugovora na teritoriji Vojvodine, 303 su za traktore. Dobra stvar kod ovog projekta je što se ne završava kupovinom mehanizacije, već postoji i edukacija“, kazala je Tanasković.

foto: Zorana Jevtić

Više za poljoprivredu

Podsetimo, u 2024. je budžet namenjen poljoprivrededi povećan, a plan za naredni period jesu veće subvencije za minimum 10 odsto godišnje. Ovome je Tanasković govorila početkom godine.

"U programu `Srbija 2027` je da povećavamo subvencije za poljoprivrednike svake godine minimum 10 odsto i idemo u tom pravcu. Ukoliko bi bilo velikih turbulencija, daćemo i više. U svakom slučaju pratimo sve, imaju sigurnost, transparentnost i znaju tačno na šta mogu da računaju. Još u decembru su znali za ovu godinu i onako kako smo obećali do sada tako sve ide", rekla je Tanaskovićeva.

Prilikom pravljenja programa subvencija, naglasila je, ministarstvo je sistemski ušlo u analizu troškova za proizvodnju svake biljne kulture i odgoj svake vrste životinje.

"Svaka subvencija koja je povećana u 2023. godini, ostala je u 2024. kao takva. Ono gde nismo povećavali direktna davanja u 2023. povećali smo u 2024. Neka za 60 odsto, neka dva, tri puta, i ako uzmete u obzir da je 2022. subvencija za ratarsku proizvodnju po hektaru bila 9.000 dinara, pa smo povećali na 18.000 dinara po hektaru, a u 2024. dodali i to da onaj ko koristi sertifikovano seme imaće subvencije i 35.000 dinara po hektaru", istakla je resorna ministarka.