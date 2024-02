PAVLU IZ BEOGRADA SESTRA NUDILA NOVAC ZA AUTO, ON KUPIO ZEMLJU PREKO INTERNETA: Danas živi život iz snova i pomaže drugima

Pavle Đorđević, nekada student generacije na Poljoprivrednom fakultetu i doktorand, danas je jedan od najuspešnijih organskih poljoprivrednika u Srbiji. Radost i plodove svoga rada deli sa prijateljima sa kojima se udružio da bi vodio gazdinstvo, ali i sa onima koji nisu u mogućnosti lako da dođu do organskih proizvoda - tako jedan deo roda Pavle besplatno donira NURDOR-u.

Kada mu je sestra iz inostranstva ponudila da mu finansijski pomogne u kupovini automobila, Pavle je suprotno obrascu po kom bi većina mladih postupila u želji za komforom, odlučio da kupi imanje. Uskoro je to i učinio, i to preko interneta.

foto: Privatna arhiva

KORAK PO KORAK DO ISPUNJENJA SNA

Za Pavla je kupovina imanja od 4,2 hektara u Gornjoj Bukovici bila mogućnost da primeni znanja koja je stekao, ali i ispunjenje sna o životu u prirodi za kojim je kao rođeni Beograđanin čeznuo.

- Doktorske studije sam upisao na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Istraživanja i eksperimente sam radio u Institutu za multidisciplinarna istraživanja gde sam bio okružen izvrsnim stručnjacima koji su uvek bili u korak sa vremenom, a često i par koraka ispred. Kako sam nadograđivao i sticao nova znanja, tako se još jače javila želja da imam svoj komad zemlje gde mogu da ta znanja da primenim. Pored ovoga, oduvek me je vukla želja da budem okružen prirodom i da imam slobodu da uskladim posao i privatne životne aktivnosti.

foto: Privatna arhiva

Život u prirodi koji ga je privlačio i koji je zamenio gradskim nosio je sa sobom brojne izazove, ali i mnoga nova saznanja, a jedno od njih je koliko treba da cenimo prirodne resurse.

- To je bio proces od mašte do bašte. Išao sam redom i rešavao svar po stvar. Naravno, taj proces i dalje traje. Kada sam došao na imanje bilo je samo vode iz bunara i to u vrlo ograničenim količinama. To me je odmah naučilo kako treba čuvati i ceniti svaki litar vode. Napravio sam malo jezero na imanju koje služi za navodnjavanje biljaka. Malo kasnije nam je stigla i voda iz vodovoda. I tako, korak po korak se rešava svaka situacija.

foto: Privatna arhiva

Stručno znanje i usavršavanja u inostranstvu omogućili su Pavlu da uzme od svega ono najbolje i gradi sopstveni put.

- Tokom školovanja sam se detaljnije upoznao sa organskom proizvodnjom. Obilazio sam organske farme u Švajcarskoj, Sloveniji, Holandiji, Nemačkoj, video sam šta mi se sviđa, šta mi se ne dopada, šta bih uradio drugačije. Predznanje mi je zaista olakšalo bavljenje organskom proizvodnjom, međutim znam puno ljudi iz organske proizvodnje koji su fantastični u svom poslu, a pre toga nisu imali kontakta sa poljoprivredom.

SUBVENCIJE SVAKE GODINE

Na ovom putu podsticaji i subvencije koje daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bile su od izuzetnog značaja.

- Svake godine se prijavljujemo za podsticaje u biljnoj proizvodnji. Kada nabavljamo neku mehanizaciju ili plastenike, onda konkurišemo za subvencije za nabavku mašina i opreme.

STRUČNJAK VELIKOG SRCA

Mladi stručnjak je posao organizovao na dve farme i ništa nije prepušteno slučaju, a model po kojem radi njegova „humanitarna” bašta bi mogao da posluži mnogima kao uzor.

- Mi imamo dve organske farme. Jedna je „Organela” i na njoj uzgajamo biljke čije plodove donosimo na kućne adrese u Beogradu i Valjevu i od tog modela prodaje živimo. Takođe, imamo i drugu farmu na kojoj gajimo povrće i voće koje je besplatno namenjeno za Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka - NURDOR. U dogovoru sa dečjim lekarima biramo koje ćemo kulture gajiti. Zajedno sa volonterima obavljamo setvu, sadnju, plevljenje, branje i tako redom.

foto: Privatna arhiva

Da je Pavle mlad čovek s vizijom koja je daleko odjeknula govori i činjenica da na njegovu farmu dobrovoljno dolaze da rade mladi iz Srbije i sveta.

- Društveno odgovorne kompanije organizuju dolazak svojih zaposlenih koji nam pomažu oko radova u samoj bašti. Takvi događaji su zaista svrsishodni, korisni i odišu prelepom energijom. Za tih nekoliko sati se uradi mnogo! Takođe, imamo i individualne i grupne dolaske volontera, kako iz Srbije tako i iz celog sveta, iz Meksika, Kine, Francuske, Argentine i td. Ova bašta je okupila mnogo plemenitih ljudi koji su sopstvenim rukama, idejama ili sredstvima omogućili da bašta bude održiva i da lepo plodonosi.

SNAŽNA PODRŠKA ORGANSKIM PROIZVOĐAČIMA Srbija trenutno ima 25.100 hektara pod organskom proizvodnjom, dok je taj broj pre 13 godina bio 5.855 hektara. - Tada se 1.000 gazdinstava bavilo organskom proizvodnjom, danas ih je 7.000. Svi smo krenuli u novu eru zdravog načina života - kaže ministarka poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković i dodaje da rast u organskoj proizvodnji iznosi 20 - 25 procenata i da Srbija prati svetske trendove u ovoj oblasti i ulaže značajna sredstva u njen razvoj. - 63.000 dinara po hektaru je subvencija za organsku proizvodnju, to je uvećanje od 250 odsto u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. S druge strane što se tiče organske stočarske proizvodnje, subvencija je uvećana za 40 odsto. Ako je 40.000 dinara po grlu u konvencionalnoj, onda je 40 odsto veća u organskoj - pojasnila je ministarka. foto: Privatna arhiva

POBEDNIK KONKURSA NAJDOMAĆIN

Pavle je jedan od pobednika konkursa za „NajDomaćina 2023“ koji je organizovan uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

- Na takmičenju „NajDomaćin 2023“ smo osvojili nagradu u kategoriji Organska proizvodnja. Novac od nagrade smo uložili za unapređenje kvaliteta zemljišta i razvoj biodiverziteta na farmi.

foto: Privatna arhiva

Za ovaj intervju Pavle nam je poslao odgovore iz Italije gde je bio na usavršavanju, njegova radoznalost i želja za napredovanjem su nezaustavljivi, kao i njegovi planovi.

- Svake godine veliki broj ljudi dolazi na imanje, u planu je da ubacimo dodatne sadržaje kako bismo upotpunili njihov boravak. Ovaj period koristimo za dodatno obrazovanje i usavršavanje, tako da planiramo da primenimo nova znanja u praksi.

Mladima u Srbiji Pavle poručuje da u sve što rade unesu svoju dušu, da slede sopstvene vizije i težnje.

- Mislim da recept za uspeh postoji u svakome od nas, važno je da oslušnete vaše, ali zaista vaše, želje i misli. Upoznao sam toliko fantastični mladih ljudi koji su istinski svoj karatker, pečat i dušu ugravirali u svoju profesiju i napravili remek-delo.