HTTPOOL MENJA IME U ALEPH SA CILJEM JAČANJA INTERNACIONALNOG RASTA ZA OGLAŠIVAČE I BRENDOVE

Aleph Group, Inc., ekosistem lokalnih digitalnih stručnjaka i tehnoloških rešenja, pokreće inicijativu ‘One Brand' (Jedan brend), ujedinjujući pojedinačne brendove u okviru grupe, uključujući i Httpool by Aleph - pod imenom Aleph.

Aleph, poznat po dinamičnom digitalnom oglašavanju i tehnološki vođenim rešenjima, sa zadovoljstvom najavljuje proširenje svoje inicijative ‘One Brand' i na Balkan. Ovaj strateški potez deo je Aleph-ove posvećenosti ujedinjenju globalnih brendova koje zastupa, podsticanju internacionalnog rasta i jačanju partnerstava sa industrijskim divovima poput Microsoft-a i Pinterest-a, pored partnerstva s drugim značajnim globalnim platformama.

Širenje snažnog prisustva izgradjenog na čvrstim temeljima:

Httpool by Aleph prisutan je na tržištu više od 20 godina kao lider u industriji medijske reprezentacije, gradeći svoj kredibilitet održavanjem partnerstava koja traju decenijama. Sada, putem Alephove inicijative 'One Brand', koja je već dobila globalni karakter, Httpool by Aleph evoluira u Aleph i nastaviće da širi svoje već snažno prisustvo u regionu i učvrsti svoje pozicioniranje nudeći svojim postojećim i novim klijentima još više mogućnosti da dođu do ciljanih tržišta i prošire se na nova tržišta u Evropi i širom sveta. Inicijativa je prilagođena raznolikim ekonomskim prilikama 12 tržišta u regionu. Kompanija je nedavno najavila saradnje sa Microsoft-om, Pinterest-om i drugima, što ilustruje njihovu posvećenost pružanju inovativnih rešenja za oglašavanje, lokalnu podršku agencijama i oglašivačima i njihovu sposobnost da se prilagode različitim potrebama tržišta.

Osiguravanje budućnosti kroz diverzifikaciju:

Raznolike ekonomske prilike na Balkanu prate jedinstveni izazovi i prilike. Alephova regionalna strategija usredsređena je na diverzifikaciju, osiguravajući otpornost i prilagodljivost u ovom dinamičnom okruženju. Inicijativa 'One Brand' nije samo projekat rebrendiranja, već je korak dalje u omogućavanju opsežne mreže lokalnih oglašivača i brendova Alepha da pruže jedinstven pristup novim globalnim auditorijumima, što potencijalno omogućava i nove poslovne prilike.

Vrednost za lokalna tržišta:

Pod jedinstvenim brendom Aleph, naši partneri na Balkanu imaće koristi od globalne baze znanja Alepha na polju digitalnog oglašavanja, viši nivo saradnje prilikom targetiranja i proširenja na nova tržišta, kao i kroz pristup širem spektru usluga, poput Aleph Payments, kompanijskih usluga prekograničnog plaćanja i usluga odloženog plaćanja. Ovim inovativnim pristupom, Aleph pojednostavljuje kompleksnost fakturisanja u mnogim nacionalnim valutama širom tržišta na kojima posluje.

Inicijativa će takođe pomoći Alephu da i dalje radi na konkretnom napretku postignutom u poslednjim godinama. Od 2021. godine, grupa se sa 90 proširila na preko 130 tržišta, sada obuhvatajući pet kontinenata; pružajući usluge za više od 45 partnera uz posvećeni tim digitalnih stručnjaka širom sveta. Svojim globalnim dometom, i pružanjem lokalnih znanja i skalabilnih rešenja, Aleph pomaže klijentima da uđu na nova tržišta na ekonomičan način i sa smanjenim rizikom koji prati internacionalno širenje kompanija.

foto: Promo

Podsticanje edukacije i ekonomskog rasta:

Ključna komponenta Alephove strategije je inicijativa Digital Ad Expert, platforma za edukaciju koja ima za cilj stvaranje praktičnih prilika kroz podučavanje o digitalnom oglašavanju. Sa skoro 600.000 aktivnih korisnika i preko 75.000 sertifikovanih studenata širom sveta, obavezali smo se da do 2029. godine unapredimo veštine miliona ljudi u skladu sa ciljevima Globalne koalicije za obrazovanje UNESCO-a. Ovaj edukativni poduhvat naglašava Alephovu viziju podsticanja ekonomskog rasta i profesionalnog razvoja u oblasti digitalnog oglašavanja.

Ujedinjena Budućnost:

"Inicijativa 'One Brand' je više od strategije brendiranja; to je deklaracija našeg inovativnog duha i posvećenosti profesionalnom rastu naših partnera i klijenata na Balkanu," kaže Rade Tričković, Regionalni Generalni Direktor Alepha za Balkan. "Postavljamo pozornicu za budućnost u kojoj se naše globalno znanje i lokalni uvidi spajaju kako bismo pružili izuzetnu vrednost i prilike za rast u regionu.”

O Alephu

Aleph je dinamična mreža globalnih stručnjaka za digitalni marketing i tehnoloških rešenja koja omogućavaju rast digitalnog ekosistema. Povezujemo hiljade oglašivača sa milijardama potrošača i stvaramo tržišta sa uslovima za rast lokalnih preduzeća. Aleph je aktivan u više od 130 zemalja u razvoju i pomaže oglašivačima da se povežu sa potrošačima na preko 45 vodećih digitalnih platformi u svetu, kao što su Meta, TikTok, X (ranije Twitter), Snap, Spotify, Uber, Microsoft, Twitch i Google.

Gradimo i pružamo tehnologije sa lokalizovanim rešenjima, uz lokalne timove stručnjaka za industriju i platformu, kao i Digital Ad Expert, društvenu inicijativu za besplatnu edukaciju iz oblasti digitalnog oglašavanja. Naša najnovija opcija, Aleph Payments, omogućava međunarodna plaćanja i kreditne linije za zemlje u razvoju uz end-to-end mogućnosti plaćanja, sa ciljem dolaska do potrošača na vodećim digitalnim platformama u svijetu. Ovim rešenjima proširujemo pristup digitalnom ekosistemu i radimo na svom cilju, a to je jedinstveno globalno digitalno tržište.

Aleph je osnovan 2005. godine i od početka je pod vođstvom Osnivača i Izvršnog Direktora Gastona Taratute. Gaston je izabran za EY Preduzetnika godine za 2022, a njegova vizija je da ubrza globalni ekonomski prelazak sa offline na online i podstakne dugoročni ekonomski rast. Alephov pristup je do danas bio veoma uspešan. U poslednjim godinama, Grupa se proširila na više od 1.500 zaposlenih u 65+ kancelarija i obezbedila investicije od institucionalnih partnera uključujući CVC Partners, Mercado Libre, Sony, Twitter i Snap.