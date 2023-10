KARIJERA NA KLIK OD VAS: Pronađite svoj posao iz snova na Regionalnom sajmu poslova!

U potrazi za svežim karijernim izazovima? Ne traćite vreme, jer najveći Regionalni sajam poslova donosi vam više od 500 prilika koje ne smete propustiti!

Ovaj važan događaj predstavlja odličnu priliku da se umrežite sa raznovrsnim kompanijama, istražite njihove poslovne ponude i ostvarite svoje profesionalne ambicije.

U današnjem svetu gde svi cene karijerne uspehe, rad na sebi i prekoračenje granica, Regionalni sajam poslova ističe se kao nezaobilazan događaj. Ovo 14. po redu online izdanje Sajma, organizovano u partnerstvu sa vodećim sajtovima za zapošljavanje iz regiona, kao što su Poslovi Infostud – Srbija, MojPosao.ba – Bosna i Hercegovina, Vrabotuvanje – Severna Makedonija, Deloglasnik – Slovenija i MojPosao – Hrvatska, nudi neverovatne mogućnosti za one koji žele napredak u svojim karijerama.

Sajam dostupan svima

Ove godine, najveći događaj u oblasti zapošljavanja traje od 24. do 31. oktobra i donosi kandidatima iz celog regiona priliku da istraže ponudu poslova svih poslodavaca i pronađu posao svojih snova i to online.

Tokom osam uzbudljivih dana, više od 50 poslodavaca iz Srbije ponudiće više od 500 poslovnih prilika raspoređenih u pet tematskih kapsula: Usluge, Trgovina, IT, Proizvodnja i Startuj kapsula, posebno osmišljena za mlade talente.

Ponuda poslova je raznovrsna, a najviše oglasa je raspisano u oblastima prodaje i IT-ja. Osim toga, i oni koji traže posao u oblastima administracije, zdravstva, finansija, mašinstva, logistike, pripreme hrane ili ugostiteljstva imaju odlične šanse za zaposlenje. Očekuje vas i mogućnost da kontaktirate direktno sa predstavnicima kompanija putem uzbudljivih čet-sesija. Pitanja, odgovori, i neograničene šanse za saznanje svega što vas interesuje o svom budućem poslu.

Iskoristite svoju šansu

Osim brojnih poslova, Regionalni sajam poslova vam pruža priliku da se povežete sa različitim kompanijama, saznate više o njihovim poslovnim prilikama i ostvarite svoje profesionalne ciljeve. Takođe, možete prisustvovati korisnim vebinarima koji će vam pružiti savete o različitim aspektima karijere.

Na programu su tri interessantna vebinara: "Put do uspeha: Plan za početak uspešne karijere" za mlade talente, "Kako do uspešne IT karijere" za ljubitelje informacionih tehnologija, i opšti vebinar "Upravljanje stresom tokom procesa traženja posla" koji će koristiti svima.

Zato, ako već niste do sada, zaputite se na 14. Izdanje Regionalnog sajma poslova, najbitnijeg događaja u oblati zapošljavanja u našem regionu.

Ovo je vaša šansa da pronađete posao koji odgovara vašim ambicijama i da krenete ka svetloj budućnosti. Vidimo se na Regionalni sajam poslova!

Vaša nova karijera čeka na vas!