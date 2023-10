INVESTICIONO ZLATO U SRBIJU JE STIGLO PRE DESET GODINA ALI ŠTA ONO ZAISTA PREDSTAVLJA?

Da li postoji sigurna investicija?

Ulaganje u investiciono zlato postalo je sve popularnija strategija među investitorima ali i malim ulagačima širom sveta. Ovaj plemeniti metal nudi stabilnost, zaštitu od inflacije i mogućnost generisanja pasivnih prihoda. U nastavku ćemo istražiti zašto je investiciono zlato privlačna opcija za ulaganje i kako može poslužiti kao bezbedno utočište za vaš kapital.

Pitanje koje se neminovno nameće u poslednjih par godina je da li je nužno da inflacija "pojede" našu ušteđevinu? Jedna od najvećih prednosti ulaganja u investiciono zlato je njegova sposobnost da zaštiti od inflacije. Kada centralne banke širom sveta povećavaju količinu novca koji je u opticaju, dolazi do inflacije vrednosti valuta. Ovo može negativno uticati na kapital koji držite u tradicionalnim oblicima investiranja. Međutim, zlato zadržava svoju vrednost tokom vremena i može vam omogućiti da očuvate svoje bogatstvo čak i tokom perioda visoke inflacije i recesije. Kada dođe do negativnih događaja na tržištu akcija ili drugih investicija, zlato se tradicionalno smatra postojanim instrumentom. To je zato što zlato ima relativno stabilnu vrednost i često pokazuje suprotan trend u odnosu na druge investicije, naravno u Vašu korist. Na taj način, možete smanjiti rizik od gubitka kapitala .

foto: Promo

Kako se zaštititi kada inflacija kuca na vrata?

U razgovoru sa kompanijom Insignitus gold, koja je na tržištu deset godina i zapravo je i donela investiciono zlato u Srbiju, došli smo do zanimljivih podataka koji se tiču najčešćih sumnji sa kojima se oni susreću u radu sa svojim klijentima. Neka od najčešćih pitanja koja muče kako velike investitore tako i pojedince, tiču se upravo toga da ne znaju šta dalje kada jednom odluče da svoj novac unaprede ulaganjem. Da li postoji sigurna investicija, kada ste nasledili novac, a inflacija kuca na vrata, kako se zaštititi? Dobili ste otpremninu i šta sa njom? Ono što mnoge njihove klijente muči jeste i činjenica da su investicije ovog tipa vode koje njima nisu dobro poznate i strahuju od velikih ulaganja. Njihov stručni tim ovde savetuje male ali konstantne forme, kao što su dukati, zlatne pločice koje mogu težiti čak samo 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr,50gr pa svedo 100 gr. ili više. Investiciono zlato ne samo da pruža sigurnost i zaštitu od inflacije, već takođe može pružiti i potencijal za rast . Na dugoročnom planu, vrednost zlata može se povećati zbog povećane potražnje i ograničene ponude. Ovo je posebno izraženo u periodima kada je globalna ekonomija nestabilna, jer ljudi često traže sigurne investicije. Ako se odlučite da uložite u zlato, možete iskoristiti ovaj potencijal za rast i ostvariti prihod u budućnosti.

Da li je proces ulaganja težak i zahteva li složene berzanske operacije za koje je i tekako neophodno i poznavanje instrumenata i operacija ili postoji nešto pristupačnije?

Nije. Odgovor na ove dileme je fizičko zlato.

Ulaganje u investiciono zlato postaje sve jednostavnije zahvaljujući različitim finansijskim instrumentima. Možete investirati u zlato putem fizičke kupovine zlatnih poluga ili novčića. Bez obzira na vašu investicionu strategiju, postoji mnogo opcija za ulaganje u zlato koje omogućavaju laku dostupnost ovog plemenitog metala. Uz to, ovde možete pogledati raznolikost fizickog zlata koje zaista ne mora zahtevati izdvajanje prevelikih iznosa u samom startu već nudi jedan akumulativni put, dostupan svakome. Ono što fizičko zlato čini toliko zanimljivim jeste činjenica da utiče na širenje rizika, odnosno njegovo smanjenje.

foto: Promo

Dobili smo i savet, odakle početi.

Začetnik trgovie investicionim zlatom u Srbiji, “Insignitus Gold” objašnjava detalje na koje kupac treba da obrati paznju prilikom kupovine a ticu se same procedure kako bi bio siguran u kvalitet i autenticnost. Oni navode da se bave prodajom investicionog zlata visoke finoće 999,9 ili tzv. 24 K. Savetuju da se kupuje od ljudi sa ličnom i profesionalnom reputacijom u ovom poslu čije su firme registrovane , imaju svoj poslovni prostor i koje su već više godina aktivne, koje uz dozovolu Ministarstva trgovine legalno uvoze robu sertifikovanih dobavljača iz EU i čija roba je na uvoz prijavljena i prošla redovan carinski postupak, kao i da se kupovina obavi legalnim plaćanjem, da se dobije potpisan i overen račun firme sa imenom, adresom i JBMG kupca, sa ispisanim svim serijskim brojevima kupljenih pločica, čime se preuzima potpuna i trajna odgovornost za garantovanu čistoću i kvalitet isporučene robe.

Bez obzira na trenutno finansijsko stanje, ulaganje u zlato može biti mudra strategija koja Vam omogućava da očuvate bogatstvo i ostvarite dugoročne dobitke. Stoga, razmotrite investiciono zlato kao deo svoje investicione strategije i iskoristite prednosti koje ovaj plemeniti metal pruža.

Promo tekst