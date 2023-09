Kompanija NIS podržala nabavku opreme za medicinske ustanove u Novom Sadu

Novi Sad, 04. septembar 2023. godine

Nastojeći da pruži punu podršku radu zdravstvenih ustanova u našoj zemlji, kompanija NIS donirala je 15 miliona dinara za nabavku savremene medicinske opreme za odeljenja ginekologije Doma zdravlja Novi Sad i Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u tom gradu. Među nabavljenom opremom su ginekološka stolica prilagođena pregledu osoba sa invaliditetom, dva maternal i fetal monitora, dva ultrazvučna aparata, kao i CTG aparat. Projekat je realizovan u okviru društveno odgovornog programa „Zajednici zajedno“ koji je kompanija NIS prošle godine sprovela pod sloganom „Da se nove nade rode“, želeći da doprinese nacionalnom prioritetu - unapređenju reproduktivnog zdravlja i povećanju nataliteta.

Zahvaljujući novoj opremi omogućeno je unapređenje ginekološko-akušerske dijagnostike, kao i pružanje efikasnije podrške ženama sa invaliditetom, što je od velikog značaja imajući u vidu da se u ginekološkim ambulantama Doma zdravlja Novi Sad godišnje obavi oko 22.000 pregleda, među kojima su i primarni pregledi u procesu vantelesne oplodnje. Na ovaj način je dodatno smanjena opterećenost ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, pregledima koji se inače obavljaju u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Povodom nabavke nove opreme Dom zdravlja Novi Sad obišli su Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada, i Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a, u pratnji prim. dr Veselina Bojata, direktora Doma zdravlja.

Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada, rekao je da je izuzetno značajna sinergija koju ostvaruju Grad Novi Sad i kompanija NIS.

„Danas svi treba da budemo ponosni na ono što smo videli u Domu zdravlja na Limanu. Drago mi je što u razgovorima sa zaposlenima koji će raditi na novoj opremi i u novim ordinacijama vidim da su zadovoljni, jer je to ključno – ako imamo zadovoljne zaposlene, sigurno će i krajnji korisnici biti zadovoljni onim što imaju u svom gradu i svom Domu zdravlja. Mislim da je program „Zajednici zajedno“ fantastičan program koji se u Novom Sadu realizuje od 2010. godine. Grad je od NIS-a dobio više od 220 miliona dinara za sport, kulturu, obrazovanje, nauku, zaštitu životne sredine i zdravstvo. Sada nastavljamo dalje, tu smo da zajedno radimo i napredujemo“, rekao je Đurić.

Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a, istakao je značaj saradnje Novog Sada i kompanije.

„Kao što je zdravlje nešto najvažnije za svakog od nas, tako je i Grad Novi Sad jedan od najvažnijih gradova za naše poslovanje. Zato bih želeo da vam zahvalim što nas doživljavate kao partnere, kao prave prijatelje, i to smo pokazali tokom naše dugogodišnje saradnje. Mnogo projekata je iza nas i oni vode ka poboljšanju života građana Novog Sada. Danas smo pričali i o novim pravcima saradnje i NIS će u narednom periodu podržati obrazovanje i nauku i uložiti u osnovne i srednje škole, naučne institucije. Pored projekta „Zajednici zajedno“ NIS će pokušati da pomogne Novom Sadu da se izbori sa posledicama vremenskih nepogoda“, rekao je Smirnov.

Veselin Bojat, direktor Doma zdravlja Novi Sad, zahvalio je kompaniji NIS na podršci ovoj ustanovi.

„NIS će na taj način pomoći daljem razvoju primarne zdravstvene zaštite i dostupnosti te zaštite svima onima kojima je ona neophodna. Ovo nije prvi put da kompanija NIS pokazuje svoju društvenu odgovornost, mi smo već jednom dobili podršku putem projekta ove kompanije, kada smo napravili edukativni centar u kome se bavimo edukacijom naših najmlađih u smislu njihovog reproduktivnog zdravlja. Projekat koji smo realizovali u Domu zdravlja Novi Sad sa vrhunskom opremom je samo korak više i, pored edukacije, sada imamo i preventivne preglede naših sugrađanki“, rekao je Bojat.

Dodatna informacija:

„Zajednici zajedno“, vodeći program društvene odgovornosti kompanije NIS, ove godine obeležava 15 godina postojanja. Program se sprovodi u 13 partnerskih gradova i opština širom Srbije u kojima NIS obavlja najveći deo svojih poslovnih aktivnosti i do sada je realizovano više od 1.000 projekata vrednih gotovo 1,6 milijardi dinara. Grad Novi Sad deo je programa od 2010. godine i do sada je zajednički realizovano više od 100 projekata u koje je uloženo gotovo 220 miliona dinara, a samo u podršku javnom zdravlju uloženo je 30 miliona dinara. U sklopu obeležavanja jubileja, NIS će u okviru programa „Zajednici zajedno“ ove godine uložiti rekordnih 144,5 miliona dinara u unapređenje nastavnog procesa i infrastrukture objekata osnovnih i srednjih škola. Deo sredstava će takođe biti usmeren i na unapređenje istraživačkih i inovacionih kapaciteta i infrastrukture naučno-istraživačkih organizacija i naučno-tehnoloških parkova. Više informacija o ovogodišnjem konkursu koji je otvoren do 8. septembra može se pronaći na sajtu kompanije NIS, na linku: https://www.nis.rs/zajednici-zajedno/

