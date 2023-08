"OGLAS U SRBIJI ZA VOZAČA, PLATA 250.000 DINARA?!" Iz Infostuda o deficitarnim zanimanjima: Ovde zarada ide do 350.000 RSD (VIDEO)

Ključni aspekt poslovanja i komercijalnih aktivnosti je upravo mogućnost ostvarivanja prihoda, a moguće zarade su čak i do 350.000 dinara.

Važno je, međutim, shvatiti da ovi iznosi nisu direktno plate, već kombinacija osnovne plate od oko 80.000 dinara i procentualnog učinka zasnovanog na ostvarenoj prodaji.

Uzimajući u obzir problem deficitarinih zanimanja, poput vozača, Turinski je dodatno istakao da situacija u Srbiji nije direktno uporediva s platama van granica Balkana.

foto: Promo

Doduše, gost Kurir televizije je istakao da se naši poslodavci trude da obezbede zahvalne plate za naše podnevlje.

Gost "Pulsa Srbije" koji je odgonentuo zaradu i kako ona funkcioniše je Miloš Turinski iz Infostuda.

- Jako je bitno da poslodavci i komercijalisti mogu da zarade i do 350.000 dinara, ali moramo biti svesni da im to nisu plate kao takve. Njihova plata je oko 80.000, a znamo da prodaja ide na procenat koji ostvare putem prodaje, i to su zarade do koje mogu da imaju.

Potom se osvrnuo na ostala deficitarna zanimanja, poput vozača, i da se plate u Srbiji ne mogu porediti sa onim izvan granica Balkana:

01:34 OGLAS U SRBIJI ZA VOZAČA, PLATA 250.000 DINARA?! Iz Infostuda o deficitarnim zanimanjima: Ovde plata ide do 350.000 RSD

- Uslovi rada su presudni, a tu se misli na visinu zarade, vidimo da se naši poslodavci trude da pariraju Evropi, ali to ide teško. Imali smo oglas za vozača u kojem se nudi 250.000 dinara, to je naš maksimum. Prosek je oko hiljadu evra. To i dalje nije dovoljno niti konkurentno Evrope.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:45 Jovana Jeremić otkrila kolika joj je plata