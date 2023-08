AKCIJE AMAZONA PORASLE ZA GOTOVO 65% U 2023. GODINI!

Amazon je nastavio da napreduje i u 2023. godini. Kompanija je objavila neto dobit od 6,7 milijardi dolara u poslednjem tromesečju u odnosu na gubitak od 2 milijarde dolara u istom tromesečju prošle godine.

Cena akcije Amazona je značajno porasla, za gotovo 65% od početka ove godine. Osim toga, Amazon Prime Day je početkom ove godine postigao ogroman uspeh, a Amazon je oborio svoj rekord prodaje osmu godinu zaredom, zaradivši 12,7 milijardi dolara.

Kompanija je takođe lansirala i svoju platformu za veštačku inteligenciju. Amazon Bedrock korisnicima pruža mogućnost stvaranja sopstvenih chatbotova sličnih ChatGPT-u putem internet usluge Amazon Web Service (AWS). Usluga kompanije privukla je hiljade korisnika, a Amazon je rekao da je ovaj softver u direktnoj konkurenciji s kompanijama poput Microsofta i Googlea.

Do sada je Amazon uspeo da postigne tržišnu kapitalizaciju od oko 1,7 triliona dolara zbog izuzetno impresivnog finansijskog izveštaja. Budućnost je takođe svetla za kompaniju, s obzirom na to da su smernice bolje od očekivanja, budući da kompanija procenjuje prihode u sledećem tromesečju u rasponu od 138 milijardi do 143 milijarde dolara, što je više od procene Volstrita od 138,25 milijardi dolara. Kompanija je ovu prognozu pripisala visokoj otpornosti potrošača i rastu svojih AWS usluga.

Izvori: CNN Business, Forbes, Fox Business, Reuters, CNBC

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.