OD KUCANJA TIKETA DO POZICIJE U STRUCI: Samir Hadrović u Mozzart došao slučajno, a ostao namerno

Posao na uplatnim mestima za mnoge je prvi u životu i na početku deluje kao usputna stanica dok se ne završi fakultet ili ne pronađe posao u struci. Rad, trud i zalaganje se u Mozzartu uvek prepoznaju, što potvrđuje i Samir Hadrović, koji je u kompaniju stigao bez radnog iskustva. Počeo je kao operater na uplatnom mestu, a danas je Backend Developer u IT direkciji. Iz svog iskustva može da potvrdi da je posao na uplatnom mestu odlična šansa da se mladi, koji žele da rade i da daju doprinos u porodici, društvu kroz lični napredak, susretnu sa radnim obavezama, steknu radnu etiku i razvijaju ambicije.

Kako su izgledali karijerni počeci?

Kada sam davne 2010. godine krenuo u potragu za poslom, bilo mi je veoma teško, jer nisam imao radnog iskustva, niti sam imao mnogo da ponudim poslodavcu što se tiče specijalnih veština. Prijavljivao sam se na razne konkurse, za bilo kakav posao i poziciju, ali bez uspeha, sve dok mi Mozzart nije pružio najvažniju prvu šansu. U početku sam, naravno, kao mlad i neiskusan imao sumnje i nesigurnosti, nisam imao ambicije ni dugoročne planove. Tada mi je bilo najbitnije da imam svoju zaradu i da samostalno plaćam svoje troškove. A kada ulažemo u sebe, i još pritom imamo podršku i potporu poslodavca, prioriteti, a i želje se menjaju, rastu…

S vremenom, radeći na uplatnom mestu, sazreo sam, stekao radnu etiku, naučio da procenjujem ljude i situacije, komuniciram u različitim situacijama, a samim tim su mi se i razvijale ambicije. Upisao sam Visoku školu elektrotehnike i računarstva, paralelno sam studirao i radio. Kolege na poslu su mi uvek izlazile u susret oko zamena smene, kako bih mogao da prisustvujem predavanjima i bili velika podrška da nastavim da krčim svoj put.

Koje su bile stanice na putu od uplatnog mesta do pozicije u IT direkciji?

Mozzart je u tom periodu imao mnogo internih konkursa za brojne pozicije u različitim sektorima, što je pokazatelj da kompanija i poslovanje konstantno rastu. Ipak, i tu je trebalo i truda, i rada, i strpljenja. Bio sam uporan, usavršavao se i kroz školovanje i kroz rad na uplatnom mestu, i prijavljivao se na interne konkurse. Kada sam prešao u IT, već sam bio završio VISER i kroz konkurs i razgovor sam imao baš dobar osećaj, koji me nije prevario, ali su mnogo veći faktori bili rad na sebi i podrška.

To je bila još jedna šansa koju mi je Mozzart pružio i nisam nameravao da je propustim. Krenuo sam da guram još jače i nastavio sam tempom koji sam imao na uplatnom mestu. Sve radne navike koje sam stekao na uplatnom mestu sam preneo u IT sektor, nastavio sa učenjem posle radnog vremena i napredak je bio eksponencijalan.

Zašto biste preporučili posao operatera i zbog čega neki novi mladi ljudi treba da se prijave za rad na uplatnom mestu u kompaniji Mozzart?

Mogu slobodno da kažem da je mene iskustvo na uplatnom mestu formiralo za ostatak života, nemam strah da se uhvatim u koštac sa bilo čim. Govorio sam tada da se posle vođenja računa o prometnom uplatnom mestu osećam sposobnim da vodim državu. Možda sam se precenio, ali to je bio taj unutrašnji osećaj, to samopouzdanje koje sam stekao i koje me prati i dan-danas. Moje iskustvo je sjajan pokazatelj koliko je ovo odlična prilika kako za prvi posao, tako i za napredak i razvoj karijere. Mogu da kažem da sam slučajno došao, a namerno ostao!