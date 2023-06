VLADIMIR LUČIĆ: Velika ofanziva srpskog Telekoma na Zapad!

Liderska pozicija Telekoma u Srbiji i regionu obezbeđena za narednih deset godina, što je stabilna osnova za međunarodnu ekspanziju *** Veliko poverenje zapadnih finansijskih institucija u biznis plan kompanije *** Mobilna mreža i prve poslovnice u Nemačkoj startuju krajem ovog meseca *** Uspešan sastanak sa predstavnicima Amazona, na red dolaze Epl, Netfliks, Meta

Do kraja ove godine Telekom Srbija biće prisutan na tržištima sa više od 200 miliona stanovnika i biće napravljeni ključni koraci da se srpska kompanija pozicionira kao igrač na svetskom nivou, najavio je generalni direktor Vladimir Lučić.

Partnerstvo sa “Bank of Amerika”, poseta centrali kompanije Amazon u SAD, puštanje mobilne mreže i otvaranje poslovnica u Nemačkoj samo su neke od najnovijih i najvažnijih vesti o međunarodnoj ekspanziji srpskog Telekoma.

Cilj je da se od nespornog lidera u Srbiji i regionu bivše Jugoslavije postane globalni igrač. A važno je da je stabilna osnova za dalji rast čvrsto uspostavljena.

- Poverenje najvažnijih finansijskih institucija poput “Bank of Amerika” i Evropske investicione banke, koji nam daju investicione kredite bez traženja garancija, potvrda je ispravnosti za sve što radimo. Kada svako ozbiljno pogleda naš biznis plan vidi, ne samo da je održiv, nego da je potpuno evidentno da će prihodi, broj korisnika, profitabilnost Telekoma Srbije biti u porastu sledećih 10 godina i da to više niko neće zaustaviti. Ne postoji komercijalni potez konkurencije koji može da ugrozi naše prvo mesto zato što smo pokrili sve: imamo najbolju optičku mrežu za internet, imamo najbolji sadržaj za televizije, imamo najbolju mrežu mobilne telefonije - objasnio je Vladimir Lučiću intervjuu za RTV Pančevo.

Što se tiče regiona, Telekom Srbija je kao ozbiljan infrastrukturni operator odavno prisutan u Crnoj Gori i BiH, a sada to postaje i u Severnoj Makedoniji. Takođe, srpska kompanija se preko ponude najatraktivnijih sadržaja, pre svega sportskog programa, proširila na Hrvatsku i Sloveniju, tako da su kanali Arene na prostoru eks-Ju sada prisutni u oko četiri miliona domaćinstava!

Prvi čovek Telekoma posebno ističe ono što se skromno zove “projekat za dijasporu”, a zapravo je reč o stvaranju velike i uspešne međunarodne kompanije.

- Projekat za dijasporu jedan je od ključnih za razvoj naše kompanije. Mnogo smo uložili u sadržaje, mnogo ulažemo u digitalne servise, i vrlo nam je bitno da iskoristimo globalnu povezanost koju pruža internet da po celom svetu imamo što više korisnika. Zato smo krenuli da se širimo u zemlje gde ima dosta korisnika koji znaju naš jezik i koji žele da koriste naš TV sadržaj i naše digitalne servise. Od ranije smo mobilni operator u Austriji, prošlog oktobra smo počeli sa radom i otvorili prve poslovnice u Švajcarskoj, a sada, krajem juna, puštamo u rad mobilnu mrežu u Nemačkoj. Već početkom jeseni 2023. startujemo u Turskoj, gde živi nekoliko miliona ljudi koji znaju naš jezik. A posle toga, u ne tako dalekoj budućnosti, na red dolazi Severna Amerika - najavio je Vladimir Lučić.

Nemačka je posebno važna za Telekom, kao pojedinačno najveće i najbogatije tržište unutar EU, gde živi veliki broj ljudi poreklom iz bivše Jugoslavije koji razumeju naš jezik. Srpska kompanija će u toj zemlji da otvori čak 30 poslovnica.

- Ljudi će moći da koriste usluge mobilne telefonije Telekoma Srbija sa nemačkom numeracijom, koja je konkurentna drugim nemačkim operatorima, a s druge strane imaće besplatno tarifiranje ka našim zemljama u regionu bez rominga. Naš korisnik iz dijaspore imaće našu mobilnu karticu, gledaće naš TV sadržaj, a koristiće i naše digitalne servise. To je posebno važno, jer taj naš korisnik mobilne mreže u Nemačkoj u svom telefonskom imeniku ima pet odsto ljudi iz Srbije, Bosne, Hrvatske, a 90 odsto su oni koji žive u Nemačkoj. I kada mi njemu budemo prodali neki od digitalnih servisa, u koje sada ulažemo kroz naš Venture Capital Fond, on će to da podeli sa svojim prijateljima iz Nemačke i tako ćemo dobiti efekat spontanog širenja naših usluga - precizirao je Lučić.

Partnerstva sa najvećim i najuspešnijim digitalnim kompanijama iz SAD od izuzetne su strateške važnosti za Telekom Srbija.

Na nivou naše zemlje, saradnja je već uspostavljena sa nekim od najpriznatijih američkih IT brendova kao što su Orakl i Majkrosoft, a serije iz produkcije Telekoma na nekim od svetskih tržišta su prisutne preko striming servisa Amazon Prajm i Dizni Plus. Ipak, to je sve samo početak.

- Imao sam u aprilu sastanak sa predstavnicima Amazona i posetio njihovo sedište, uskoro ću imati razgovore i sa ljudima iz kompanija kao što su Netfliks, Meta i Epl. Hoćemo da uz njihovu podršku ojačamo Telekom kao najvećeg digitalnog igrača u regionu bivše Jugoslavije, međutim i da se pomalo ubacimo u globalnu igru, naravno, ne na njihovom nivou, ali da uzmemo bar delić ogromnog svetskog kolača u digitalnoj industriji - naglasio je Vladimir Lučić.

Preko dijaspore na najbogatija tržišta EU i SAD Vladimir Lučić naglašava da je ogromna snaga i potencijal za međunarodno širenje Telekoma to što širom sveta živi veliki broj ljudi poreklom iz regiona, koji praktično govore isti jezik, imaju slična interesovanja i žele da održavaju veze sa maticom. - Svi naši sagovornici na Zapadu prepoznaju strategiju Telekoma kao izuzetno dobru, jer na svetu ima više od 20 miliona ljudi koji razumeju srpski, bosanski, hrvatski jezik i do kojih možemo da dopremo kvalitetnom ponudom. Dijaspora iz eks-Ju biće nam baza za širenje na najbogatija i najveća tržišta, poput Nemačke i SAD. Mislim da ljudi u Srbiji još nisu svesni veličine posla koji mi sada radimo, jer kao u suštini srpska kompanija ulazimo na najbogatija tržišta Zapada i od neke lokalne i regionalne priče sad postajemo globalni operator - zaključio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.