- Utisci su da je mnogo teže nego što izgleda. Nisam se baš proslavila, ali ovo je prvo drvo koje sam posadila u životu. Malo me sramota to da kažem, s obzirom na to da sam sa Zlatibora, ali nadam se da ću ubuduće moći da dam svoj doprinos. Jako mi se dopada što se akcija održava na Bulevaru Jovana Dučića, s obzirom na to da smo pretrpeli veliku štetu tokom superćelijske oluje. Nastaviću da učestvujem u ovakvim akcijama - rekla je Katarina Pavović, novinarka Kurir televizije.