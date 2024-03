Danas se održava četvrta po redu tradicionalna zajednička sadnja kompanije WMG i dm drogeri markt.

foto: Kurir televizija

Park Ušće biće bogatiji za čak 100 sadnica Sibirskog bresta i bukve, a nešto više o ovom projektu govorio je u ime WMG kompanije za Kurir televiziju Petar Jeremić.

- Mislim da je značaj projekta ogroman, pre svega u promeni svesti i naših zaposlenih, ali i građana i pre svega najmlađih koje mi edukujemo i po školama. Inače već je peta godina od kako smo mi rešili da uđemo u ovaj projekat, zajedno sa kompanijom dm drogeri markt. Te dve kompanije, odnosno naše dve kompanije su bili pokretači ideje a značaj se vidi po tome što mi već sada imamo 13 institucionalnih partnera koji su se pridružili u ovoj našoj akciji. Već pet godina putem projekta "Zasad drv"o podižemo svest građana o važnosti ozelenjavanja i očuvanja prirode - rekao je je Jeremić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Odazivaju se volonteri što nam je izuzetno drago jer mi kroz naše kanale i kroz naše medije ovu akciju promovišemo. Odazivaju se naši zaposleni, odazivaju se članovi njihovih porodica. Mi i danas imamo najmlađe članove porodica naših kolega koji rade zajedno sa nama i ta svest koja se menja i koja kod njih znači da znaju kad dođu ovde za 10, 15 ili 20 godina i kad vide drvo koje su oni posadili mislim da će im to značiti.

03:20 PODIZANJE SVESTI O ZELENILU SADNJOM SIBIRSKOG BRESTA! Veliki odziv javnih ličnosti i najmlađih građana na akciju ZASADI DRVO

- Inače mi imamo i veliki broj javnih ličnosti naših takozvanih ambasadora koji su se priključili u ovoj akciji, koji promovišu tu akciju i na taj način mislim da dopiremo do velikog broja građana koji moraju da shvate, koji već sada shvataju koliki je značaj svakog drveta koje mi imamo, koliki je značaj za ono osnovne stvari, a to je vazduh koji udišemo i kojeg treba da imamo dovoljno.

A akcija "Zasadi drvo" se nastavlja:

- Planovi su sledeći. Mi ćemo do kraja ovog meseca nastaviti. Ove sezone svi koji su zainteresovani mogu da nam se prijave na sajtu zasadidrvo.rs. Nastavićemo sa edukacijom u osnovnim školama, kod najmlađih. Imaćemo izložbu na kraju u botaničkoj bašti sa onim šta smo uradili do sada. Inače, što je veoma bitno, mi smo za ovih pet godina uspeli da zasadimo 770 hiljada stabala širom Srbije, za šta smo upotrebili 3,5 tone semena. Tako da mislim da je to prosto jedan rezultat koji govori koliko smo uradili u prethodnom vremenu.ž

