AKCIJA SAKUPLJANJA SEMENA: Seme je nastavak života!

Bez kvalitetnog semena nema dobrih šuma, a garant kvalitetnih sadnica upravo je seme. Semena, kažu šumari, ove godine, na sreću, ima mnogo više nego prethodnih, kada ga maltene nije ni bilo.

Zato su zaposleni iz JP „Srbijašume“, kompanije koja je institucionalni partner projekta „Zasadi drvo“, na teritoriji šumske uprave „Lipovica“ pre nekoliko dana sakupljali seme.

V. d. direktora JP „Srbijašuma“ Igor Braunović kaže da to preduzeće slavi 32 godine od svog osnivanja i da je ponosan na mnoge činjenice u poslovanju.

- Izdvojio bijh mnogo toga, ono što se u prethodnih pet godina dešava je da iz dana u dan ozbiljno rastemo i da naša finansijska dobit iznosi 10 do 12 procenata u odnosu na naše prihode, što je ozbiljan uspeh i za neke jače kompanije, kamoli za preduzeće čija je svrha da gaji šumu, a ne da puni državni budžet. Izuzetno sam ponosan na te rezultate, nastavljamo ono zbog čega smo stvoreni, to je pošumljavanje i uzgajivanje šume, a uz to, naravno, uspevamo i ono na šta smo posebno ponosni, da u drvno-prerađivačkom delu podignemo izuzetno domaću privredu. Mislim da je 90 odsto drvo-prerađivača sigurno lokalne kompanije. Zbog toga smo uspeli da u početku krize sačuvamo presduzeće i ostvarimo redovne prihode. Javno preduzeće Srbijašume je jedno od retkih ekoloških preduzeća se samo finansira i uz to ostvaruje i dobit. Srbijašume se nalaze na pravom razvojnom putu - navodi prvi čovek ovog preduzeća.Zahvaljujući rodnoj godini, akcenat ove sezone će biti na sakupljanju semena.

Dipl. šumarski inženjer Boris Ivanović kaže da je seme šumskih vrsta drveća, zapravo, nastavak života, kao kod ljudi.

- Svaki taj kilogram nam je izuzetno značajan u produžetku vrste, bilo da govorimo o prirodnom obnavljanju ili veštačkom obnavljanju. Za proizvodnju velike količine sadnica, kako bi se šumovitost na nivou Srbije povećala i kako bi se veštački obnovile neke površine šuma koje ne mogu da se obnove prirodnim putem, seme je od presudnog značaja - kaže Ivanović.

Kada je urod semena u pitanju, lišćarsko drveće, a posebno autohtoni hrastovi, imaju dobru godinu.

- Beležimo zadovoljavajući urod hrasta lužnjaka, hrasta sladuna, hrasta kitnjaka, pa i cera. U skladu s tim potrudili smo se da u toku ove sezone sakupljanja sakupimo dovoljne količine semena kako bismo mogli da proizvedemo sadnice u narednoj godini koje će nam biti potrebne za pošumljavanje - istakao je on.

Inače, od jednog kilograma sakupljenog žira može se dobiti od 80 do 120 sadnica. U petoj sezoni projekta „Zasadi drvo“ sakupljeno je oko dve tone semena, prevashodno hrasta.

SAKUPLJENE DVE TONE SEMENA Tokom pete sezone, do sada je sakupljeno 2.000 kilograma semena u jednodnevnim akcijama na 19 lokacija. 1.300 kg hrast lužnjak

200 kg hrast sladun

100 kg hrast cer

200 kg crni orah

200 kg hrast kitnjak