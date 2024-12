Redovna starosna granica za penziju u Nemačkoj će se do 2031. pomerati do 67 godina. Rođeni 1960. godine imaće pravo na redovnu penziju od 2025. godine sa navršenih 66 godina i 4 meseca života.Za one rođene kasnije, granica će se povećati za 2 meseca po godini rođenja. Od generacije 1964. nadalje, jednokratna starosna granica nastavlja da raste u koracima od 2 meseca. Za rođene 1964. godine starosna granica je 67 godina.