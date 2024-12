Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjenom 2014. godine, predviđeno je da se do 2032. godine ženama godišnje povećava vremenski period za odlazak u penziju za dva do šest meseca, sve dok se ne stigne do granice od 65 godina života. Petnaestogodišnji staž ostaje nepromenjeni uslov za sve to vreme.