- Različite kategorije penzijskog staža neretko izazivaju nedoumice kod onih koji se pripremaju za penziju. U zakonu spominju se penzijski staž, staž osiguranja i poseban staž, dok se u svakodnevnom govoru najčešće koristi termin „radni staž”. Nepoznavanje i nerazlikovanje ovih termina za različite kategorije je veoma često. Кada se tome doda i činjenica da značajan broj osiguranika ostvaruje pravo na prevremenu starosnu penziju, za koju je neophodno utvrditi staž osiguranja često i do poslednjeg dana, jasno je da nerazumevanje može dovesti i do ozbiljne greške koju nije lako ispraviti – do preranog prekida radnog odnosa ili prestanka obavljanja delatnosti - kažu u PIO fondu.