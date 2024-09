- Samoća je možda jedan od najtežih tereta za starije ljude, i to nije samo fizička samoća. Često nas deca i porodica tretiraju kao nekoga ko je uvek na raspolaganju. Očekuju da čuvamo unuke, da idemo u prodavnicu, sačekamo poštara, ali niko ne pita kako smo mi. Da li nama treba podrška, društvo, razgovor? Sve se to podrazumeva - mi smo u penziji, 'imamo vremena', ali niko ne razmišlja o tome da smo i mi ljudi sa potrebama i emocijama. Nažalost, to osećanje da smo zanemareni često produbljuje našu samoću, čak i kada smo okruženi porodicom. To je problem sa kojim se suočavaju mnogi stariji ljudi, i na njega moramo obratiti više pažnje.

- Stariji ljudi ne žele da se povuku iz života. Mi želimo da budemo korisni, da doprinosimo svojim porodicama i zajednici. Dokle god smo zdravi, rado ćemo spremati ručkove, pomagati unucima, odlaziti po njih u školu. Međutim, kada bolest pokuca na vrata, kao što je to slučaj sa Alchajmerom ili drugim oblicima demencije, situacija se drastično menja. Tada porodica postaje stub podrške nama, a ne obrnuto. Nažalost, mnogi stariji ljudi ne dobijaju potrebnu pomoć na vreme. Zato je važno da porodica, ali i sistem, budu spremni da pruže podršku kada dođe do bolesti.



- Vidim da sve više ljudi snima svoje bake i deli te snimke na društvenim mrežama, i moram reći da mi je to simpatično. Uopšte ne smatram da je to zloupotreba, pod uslovom da snimci ne prikazuju nešto neprikladno. Baka koja se šali sa svojim unukom, koja mu daje savete ili grdi ga jer je preterano naporan - to je pravi prikaz svakodnevnog života. Na kraju krajeva, to je način da se generacije povežu, da mladi bolje razumeju starije. Naravno, uvek će biti onih koji će kritikovati i reći da je to neprimereno, ali ja verujem da je to samo znak modernih vremena i nove dinamike unutar porodica.