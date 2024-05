PENZIONERI NAVALILI NA KREDITE: Sve više njih odlučuje se na ovaj korak, važno je samo da ispune JEDAN uslov i pare su njihove!

Građani su u martu kod crnogorskih banaka uzeli 76,7 miliona evra kredita, što je ubedljivo najveći mesečni iznos kredita odobrenih građanima, pokazuju podaci Centralne banke.

Prethodni rekord bio je februar ove godine, kada su građani dobili 68,5 miliona evra kredita od banaka.

Sagovornik "Vijesti" iz bankarskog sektora navodi da je do ovog povećanja kredita odobrenih građanima došlo zbog značajnog povećanja interesovanja penzionera, posebno za gotovinske kredite.

On je rekao da povećanje interesovanja penzionera za kredite traje od sredine februara, kada je značajan broj dobio povećan iznos minimalne penzije. On procenjuje i da su od tada penzioneri uzeli kredite kod banaka u vrednosti od oko 40 miliona evra.

foto: Shutterstock

U januaru su ukupno odobreni krediti svim građanima bili vredni 38,7 miliona evra, dok je prošle godine ovaj iznos bio obično oko 50 miliona, a najveći u novembru 59,6 miliona evra.

Najveći deo kredita odobrenih građanima u martu čine gotovinski krediti u iznosu od 47,6 miliona evra.

Njihov iznos je bio rekordan i u februaru ove godine kada je vredeo 41,6 miliona, dok su u januaru odobreni gotovinski krediti u ukupnom iznosu od 22,3 miliona.

foto: Shutterstock

Veliki broj penzionera postao je kreditno sposoban

Skupština je u decembru usvojila izmene Zakona o penzijskom osiguranju, kojima je od januara ove godine minimalni iznos penzije povećan sa 296 na 450 evra, odnosno za 52 odsto. Penzioneri su ovaj iznos prvi put dobili oko 20. februara, kada je podeljena januarska penzija. Ovo povećanje odnosilo se na oko 40.000 penzionera.

- Nekoliko banaka u Crnoj Gori je odmah po usvajanju zakona shvatilo da je veliki broj penzionera ovim povećanjem postao kreditno sposoban, da su do tada slabo živeli i da će imati povećan interes za kredite. Te banke su već u februaru imale spremne posebne kreditne linije za penzionere, sa nešto nižim kamatama i drugim troškovima, ali i poklon vaučere za kupovinu u supermarketima. Tako da je odmah nakon 20. februara došlo do gužve i znatno većeg interesovanja penzionera za kredite - rekao je sagovornik "Vijesti".

foto: Shutterstock

On navodi da je interesovanje penzionera za kredite bilo veliko u februaru i martu, a da se sada smanjuje.

- Najveći rast ovog kreditiranja, bar prema podacima naše banke, odnosi se na penzionere, jer kod ostalih kategorija stanovništva nije došlo do značajnijeg povećanja kamata na kredite. Gledajući ukupan iznos, može se proceniti da su penzioneri uzeli oko 40 miliona evra, uglavnom kao gotovinske kredite - rekao je sagovornik.

Prema podacima sa sajtova banaka, koje su u februaru kreirale posebne pakete kredita za penzionere, oni se mahom odnose na gotovinske kredite.

U jednom od njih piše da je "namenjen korisnicima penzija sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji žele da obezbede veći iznos gotovine za sve što im je potrebno".

foto: Petar Aleksić

U zavisnosti od banaka, krediti za penzionere iznose od 300 do 12.000 evra, sa rokovima otplate od šest meseci do deset godina. Potrebna dokumentacija je administrativna zabrana penzije i polisa osiguranja. U trenutku otplate poslednje rate kredita korisnik ne može imati više od 78 godina.

Rata od 12.000 koliko i povišica

Nominalne kamatne stope na ove kredite za penzionere, prema ponudama banaka, bile su od osam do 11 odsto, a efektivne sa svim kamatama od 10 do 11,5 odsto. Odnosno, bili su jedan do dva procentna poena niži nego ranije i niži nego kod gotovinskih kredita ostalih građana.

Tako da za kredit od 3.000 evra uzet na tri godine, penzioneri imaju mesečnu ratu od 95 evra, a ukupno banci vraćaju 3,5 hiljada evra, dok za kredit od maksimalno 12.000 evra imaju ratu od 165 evra i vratiti banci ukupno 19.000 evra.

foto: Shutterstock

- Penzioneri koji su ranije primali minimalne iznose penzija nisu bili mnogo interesantni bankama jer nisu imali značajnu kreditnu sposobnost i podizali su kredite u manjim iznosima. Sada i kada uzmu kredit od maksimalno 12.000 evra na deset godina, imaju ratu od oko 160 evra, koliko iznosi januarsko povećanje penzija - rekao je sagovornik iz bankarskog sektora.

Građanima je u martu odobreno i 5,8 miliona evra kredita za refinansiranje, 1,2 miliona evra za kupovinu robe široke potrošnje, 10,5 miliona evra stambenih kredita, dva miliona evra nenamenskih stambenih kredita... Ovi krediti su bili na uobičajenom nivou.

BiznisKurir/B92/Vijesti