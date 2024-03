40 GODINA RADIO U SLOVENIJI I PENZIJA MU OPET KASNI: Tražio od bankara da razgovara sa njegovim šefom i dobio šokantan odgovor!

Pre više od 25 godina otišao sam u zasluženu penziju sa punih 40 godina neprekidnog radnog staža. Devizni deo penzije, iz Slovenije, sada mi stiže u jednu našu banku.

Zbog mojih 86 godina nisam odlazio po novac prvog u mesecu, kada dospeva devizna penzija, već par dana kasnije, kada prođe gužva, ali mi se sve češće dešavalo da na šalteru dobijem odgovor ’Uplata vam još nije stigla’ - priča jedan penzioner koji je radni staž stekao u bivšoj jugoslovenskoj republici.

Posle takvog odgovora prošlog meseca zatražio je da mu šalju izveštaj o prispeloj uplati na mejl ili SMS porukom, ali je dobio odgovor da oni to ne rade jer to nije predviđeno u njihovom poslovanju

foto: Shutterstock

Iritiran takvim odgovorom, a s obzirom na to da je do penzije vodio firmu, prvu u tadašnjoj Jugoslaviji specijalizovanu za računarske mreže, supruga mu je ceo radni vek provela u banci i završila kao kontrolor deviznog poslovanja, oboje dece, pa čak i zet su visoko rangirani inženjeri IT, malo se raspitao i došao do sledećeg saznanja.

- Slovenački penzijski fond redovno i neselektivno dostavlja devizna sredstva kako bi njihovi penzioneri mogli svakog prvog u mesecu da prime penzije. To su mi potvrdile i bivše kolege koji su u penziji i koji o prispeću deviznih penzija redovno dobiju obaveštenje svakog prvog u mesecu od svojih banaka. Upoznati sa mojim problemom već 1. marta u jutarnjim satima su me obavestili da je „stigla slovenačka penzija”. U ponedeljak, 4. marta, posle 12 časova otišao sam u „moju” banku i na šalteru dobio „direktan” odgovor kao i ranije: „Vaša penzija nije još stigla.” Zatražio sam razgovor sa šefom pa sam zamoljen da sačekam. Čekao sam u neposrednoj blizini šaltera i imao direktan uvid u rad službenika koji je sve vreme radio samo na računaru i posle nekog vremena izašao i obratio mi se rečima da mi on ne može pomoći i da se ja obratim njihovom „kol centru”, što sam ja odbio jer me on nije povezao sa svojim šefom, a na moju tvrdnju da znam da je uplata penzije stigla odgovorio je „pa vi ste do sada uvek kasnije podizali penziju”. Da li to znači da mi banka određuje kada mogu da raspolažem sa svojom prispelom penzijom. Ključno pitanje za Inspekciju Narodne banke glasi: „Koliko ukupno iznose tako zadržavana sredstva, koliko dugo se zadržavaju i ko i kako koristi ostvarenu dobit od toga - pita čitalac.

U banci nisu hteli da ove navode komentarišu, a u Narodnoj banci, kažu da su kontaktirali banku ovim povodom. Od predstavnika banke je dobijena informacija da transfer penzija iz Slovenije obavlja NLB Bank Slovenija i da je konkretno penzija njihovog čitaoca primljena u banku u petak 1. marta 2024. godine u 16.18 časova.

foto: Profimedia

- Imajući u vidu vreme kada je novac primljen, tačnije da je primljen nakon 16 časova, banka je knjiženje izvršila narednog radnog dana, odnosno u ponedeljak 4. marta 2024. godine, kada je gospodin i podigao svoju penziju. Predstavnici banke su naveli da on redovno podiže svoju penziju istog dana kada banka izvrši knjiženje, odnosno kada dobije obaveštenje od banke, kao i to da se do sada banci nije obraćao u vezi sa njenim postupanjem - kažu u NBS.

BANKA DUŽNA DA O UPLATI REZIDENTA OBAVESTI ODMAH Što se tiče naplata iz inostranstva, koje obuhvataju i inostrane penzije, ukazuju da prema propisima kojima se uređuje platni promet sa inostranstvom, naplatom iz inostranstva smatraju se sredstva ostvarena po osnovu tekućih i kapitalnih poslova s nerezidentima. U skladu sa navedenim propisima, banka je obavezna da rezidenta navedenog u nalogu dobijenom od strane banke, odnosno korisnika naplate, obavesti o naplati istog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema pokrića za izvršenje tog naloga.

Korisnik je obavezan da, istog ili narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja, banci dostavi podatke neophodne za izvršenje isplate po naplati i da priloži dokument ako je on propisan kao uslov izvršenja isplate. Navedene obaveze izvršavaju se istog dana ako su se uslovi za to stekli do 10 časova tog dana, ili narednog radnog dana ako su se ovi uslovi stekli posle tog vremena.

(Kurir.rs/Politika)

