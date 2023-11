DAME POŽURITE! AKO SE NE PRIJAVITE DO 1. JANUARA, KASNIJE ĆETE U PENZIJU! Sekretar: Jako je važno da se ljudi informišu o stažu

Žene koje ispunjavaju uslov za penziju trebalo bi da najkasnije do kraja decembra podnesu zahtev PIO Fondu za penzionisanje. Ako to ne urade do kraja decembra starosna granica će se pomeriti za dva meseca.

Naime, u 2024. godini uslov za žene će biti da imaju 63 godine i osam meseci života, umesto dosadašnjih 63, i najmanje 15 godina staža, dok za muškarce važe isti uslovi, odnosno da imaju 65 godina.

O pomeranju starosnih granica, kako da saznate kolika će vam biti penzija i da li vam je uplaćivan radni staž govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije Vladimir Stanković, direktor sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

- Činjenica je da postoji razlika između muškaraca i žena. Svakako je ženama teže da rade kad imaju više godina. Sve se to uzima u obzir, ali mi ovde pričamo o uslovima za penzionisanje koji su takvi kakvi jesu. Za sada ima razlike još uvek, ali od 2032. godine to će biti isto. Znači sa 65 godina će u penziju ići i muškarci i žene. Za sada se pravi razlika. Za muškarce je za sada uslov za penziju 65 godina, a za žene 63 godine i 6 meseci, dok će naredne godine biti 63 godine i 8 meseci tj. biće potrebno još dva meseca za penziju rekao je Stanković i dodao:

- Taj uslov se povećava još od 2014. Nije odjednom podignuta granica pa je zato možda od strane građana prihvaćeno ono što sleduje. Moje lično mišljenje jeste da se ovi uslovi neće menjati. Datum podnošenja zahteva uslovljava primenu novih uslova. Ukoliko se podnesu zahtevi za penzionisanje do 1. januara, onda će važiti uslovi za ovu godinu, a ako se to učini nakon ovog datuma važiće novi.

