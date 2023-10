PENZIONERI MOGU DA KUPE UGALJ IZ KOSTOLCA: Cena duplo niža nego za onaj iz inostranstva! Evo do kada je ROK ZA PRIJAVU!

Penzioneri, invalidi rada i sindikalne organizacije Požarevca, decenijama unazad ugalj su nabavljali sa kopova u Kostolcu, a nakon što su im u martu ove godine iz tamošnje termoelektrane (TE-KO), ogranka "Elektroprivrede Srbije", poručili da njihovim članovima u grejnoj sezoni 2023/24. neće prodavati sirovi komadni ugalj, snalazili su se kako su znali. Umesto iz komšiluka došli su u situaciju da ugalj nabavljaju iz uvoza, i to iz Crne Gore i Bugarske.

foto: Ana Paunković, Shutterstock

Na pragu sezone, kada se najveći broj penzionera i invalida već snašao za ogrev, iz Termoelektrane Kostolac ovim udruženjima je upućen poziv da dostave spiskove članova zainteresovanih za kupovinu kostolačkog uglja, piše "Politika".

Prijava do 20. oktobra

U požarevačkom udruženju penzionera zbog prethodne odluke EPS, nisu ni sproveli upisivanje za taj ugalj. Ipak, za one koji ga do sada nisu nabavili, omogućili su prijavljivanje sve do 20. oktobra. Cena je 8.800 dinara po toni sa prevozom, a penzioneri koji se sada prijave moći će da plate u dve rate. Za sada nije ograničena količina koju mogu da poruče.

Prijava za kostolački ugalj počela je i u Gradskoj organizaciji invalida rada Požarevac, i trajaće takođe do 20. oktobra.

Od marta do danas i jedno i drugo udruženje pronašlo je alternativu. Penzioneri su poručivali i dobili ugalj iz rudnika Pljevlja po ceni od 22.000 dinara za tonu, ali kako su rekli, njihova jedna tona menja dva i po tone kostolačkog uglja.

Invalidi rada okrenuli su se uglju iz Kovina, ali i iz Bugarske, po ceni od 14.000, odnosno 16.000 dinara za tonu. Do sada je oko 150 članova već dobilo ogrev.

Rudnik "ispred nosa"

Prema tvrdnjama Milorada Jovanovića, predsednika Udruženja penzionera iz Požarevca, za oko 1.700 penzionera bilo je potrebno maksimalno 13.000 tona uglja što se iskopa za jedan dan. Žalosno je što nam je rudnik "ispred nosa" a ugljem se snabdevamo iz okolnih zemalja, rekao je on letos.

Podsećamo, kao razlog za obustavu prodaje kostolačkog uglja ovim kategorijama stanovništva navedene su promene eksploatacionih uslova i otežana tehničko-tehnološka eksploatacija lignita u prethodnom periodu, kao i potreba za povećanom proizvodnjom električne energije, radi održavanja energetske stabilnosti Srbije (snabdevanje termoelektrana za grejnu sezonu).

Zbog toga što je izostao tender EPS, prošle godine u oktobru penzioneri, invalidi rada i sindikalci iz Požarevca organizovali su nekoliko protesta, jer im uredno plaćeni ugalj nije isporučen, iako je zima bila na pragu. Epilog svega bila je isporuka uglja ali u redukovanim količinama i po većoj ceni, uz doplatu.

Kurir.rs/ Politika