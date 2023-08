KAKO DA OBRAČUNATE VISINU SVOJE PENZIJE: Ovako odsad možete dobiti i tačan datum kada ćete moći da se penzionišete!

Na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) dostupna je elektronska usluga e-kalkulator, preko koje građani mogu da saznaju sve podatke o svom stažu osiguranja, da obračunaju visinu svoje penzije i dobiju tačan datum kada će moći da se penzionišu.

Kako je kazao direktor PIO Fonda Relja Ognjenović osiguranici će zahvaljujući ovom portalu, iz svog doma, preko računara, tableta i mobilnih uređaja moći da saznaju i sve drugo što ih interesuje vezano za ostvarivanje prava iz penzionog i invalidskog osiguranja.

"Portal e-kalkulator namenjen je osiguranicima, koji će imati mogućnost da ostvare uvid u sve relevantne podatke u svom stažu osiguranja i obračunaju visinu svoje starosne, prevremene starosne i invalidske penzije, kao i proveru ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na porodičnu penziju”, kazao je on.

Ognjenović je naglasio da korisnici e-Kalkulatora ne treba da brinu za bezbednost svojih podataka, jer ovaj portal, koristi zaštićenu mrežu sa međunarodnim sertifikatom.

„Niko ne može da vidi tuđe podatke, jer je pristup portalu regulisan na dva načina, odnosno preko kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili preko elektronskog identiteta građana”, kazao je on.

Da bi dobili pomenute podatke, kako je objasnio direktor PIO Fonda, korisnici koji se prijavljuju preko računara potrebno je da imaju elektronski ID koji izdaje MUP i čitač lične karte kako ne bi bilo zloupotrebe podataka, dok ukoliko je prijava preko mobilnog uređaja ili tableta potrebno je da se skine besplatna ID aplikacija i elektronski pin iz pošte koji se dobija za svega 30 sekundi.

Ognjenović je dodao da će putem e-Kalkulatora ljudi koji su u poslednjoj godini radnog staža i ostvaruju pravo na penziju, sa skoro 100 odsto tačnosti moći da saznaju kolika će im biti penzija, a to je kako je dodao, jedno od najčešćih pitanja korisnika koje se upućuje kol centru PIO Fonda.

On je kazao i da PIO Fond trenutno radi na migraciji podataka, kako bi i svi ostali osiguranici kojima je ostalo po nekoliko godina do penzije u svakom trenutku mogli da vide koji su to iznosi koji ih očekuju za penziju u tom trenutku dok gledaju svoj staž, primanja i doprinose.

„To za njih neće biti 100 odsto tačan i precizan iznos penzije koja ih očekuje, jer u datom trenutku provere mi ne znamo koliko će naknadno oni imati staža i kolika će im biti visina primanja do momenta dok ne ostvare pravo na penziju. Mi im samo u datom trenutku dajemo mogućnost da obračunaju i pogledaju kolika bi im bila penzija na osnovu podataka koje imamo u našoj matičnoj evidenciji”, objasnio je direktor PIO Fonda.

Ta migracija podataka iz matične evidencije na nove unapređene sisteme, prema njegovim rečima bi trebala da bude završena u narednih šest meseci.

Ognjenović je dodao i da korisnici e-Kalkulatora kada proveravaju svoj radni staž, godine na koje su prijavljeni ili odjavljeni, kao i uplate doprinosa, ukoliko imaju neku primedbu mogu da to prijave u sklopu aplikacije na portalu koja će odmah alarmirati ljude za ostvarivanje prava u PIO fondu o oni će sa drugim institucijama proveriti da li je to realna problem, odnosno da li poslodavac nije uplaćivao staž ili je reč o tehničkom problemu i pokušaće da problem reše.

„Ova opcija je uvedena kako bi se skratilo vreme dobijanja trajnog rešenja za penziju naših osiguranika, odnosno da na primer čovek sa 40 godina radnog staža više ne čeka dva meseca svoje rešenje”, kazao je Ognjenović.

On je dodao i da se svi neophodni detalji za pristup i korišćenje Portala e-Kalkulator nalaze se na naslovnoj stranici portala (https://pio.rs/) i da je PIO Fond obezbedio pomoć za pristup i obrazloženja svih informacija koje se mogu pojaviti pri korišćenju portala.

