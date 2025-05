Treći panel PUT DO PODRŠKE: KAKO DO SREDSTAVA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST I ZELENU TRANZICIJU moderirala je Branka Marinković, rukovodilac finansijske analize investicionih projekata RAS.

Radionicu „Kako do isplative solarne investicije“ održao je Filip Stojović, inženjer za izgradnju solarnih elektrana kompanije „MT-Komex“.

- Procedura kupac-proizvođač do 50 kW svodi se na tri koraka, traje između šest meseci i godinu dana. Procedura preko 50kW je malo komplikovanija. Finansiranje postoji, ono je do 50% od vrednosti investicije. Ukoliko lokalna samouprava raspiše konkurs, bilo ko od građana može da se prijavi. Svi naši projekti usklađeni su s važećim propisima i standardima, a posebnu pažnju posvećujemo optimizaciji troškova i vremenskih okvira, kako bismo pružili najefikasnija rešenja. Sad je pravo vreme za ugradnju solarnih panela, s obzirom na to da je cena opreme na istorijskom minimumu, a cena električne energije stalno raste.