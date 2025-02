U drugom delu događaja Biljana Braithwaite, izvršna direktorka Sustineri Partners i predsednica inicijative Women on Boards Adria (WOBA), detaljno je predstavila misiju i viziju inicijative WOBA, kao i implementaciju Evropske direktive o ženama u upravnim odborima, ističući kako ova inicijativa doprinosi stvaranju ravnopravnijeg poslovnog okruženja i omogućava ženama da zauzmu vodeće pozicije u industrijama širom regiona.

– Naša misija je jasna – želimo ravnopravnije učešće žena u poslovnim strukturama. U partnerstvu sa organizacijama kao što je European Women on Boards i rad sa zakonodavcima želimo da osiguramo da evropske direktive, kao što je uvođenje kvota za nadzorne i upravne odbore, postanu realnost. Italija je primer države koja je uvela kvote pre nego što je Evropska unija to zahtevala i pokazalo se da je to doprinosilo višoj zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama – naglasila je Braithwaite. Ona je dodala da je uvođenje kvota ključ za postizanje stvarnih promena, jer kompanije sa inkluzivnijim rukovodstvom, koje obuhvata rodnu ravnopravnost, imaju bolje rezultate u srednjem i dugoročnom period. Takve kompanije bolje sagledavaju rizike, prepoznaju prilike, inovativnije su i bolje posluju u kriznim vremenima. – Mi ne govorimo o agendi koja je u skladu s profitom – želimo da pokažemo da inkluzivnost ide ruku podruku sa ekonomskim razvojem. Takođe, kroz WOBA radimo na izgradnji ekosistema koji ženama omogućavaju pristup ključnim pozicijama, putem mentorskih mreža i umrežavanja, što je ključno za uspeh – istakla je Braithwaite.