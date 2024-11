Ljiljana Sovilj, šef odseka za šumarsku politiku i realizaciju mera na unapređenju šumarstva Uprave za šume, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je navela da to Ministarstvo preduzima sveobuhvatne mere, od stvaranja regulacionog okvira do sprovođenja regulative i praćenja.

- Ministarstvo svake godine raspisuje konkurse, izdvaja sredstva za zaštitu šuma, radi istraživačke projekte koji će nas najbolje pripremiti za posledice klimatskih promena i pomoći da nađemo adekvatne odgovore. Takođe, omogućavamo praćenje zdravstvenih stanja šuma i predlažemo mere. Naš fokus je pošumljannje i podizanje novih šuma, na godišnjem nivou, dva i po do tri miliona stabala posadimo. U odnosu na ranije godine, to su značajni rezultati.

- Pretnje dolaze sa više strana. Klimatske promene nam se dešavaju, svake godine imamo oluje, sve više toplotnih talasa, i to se dešava svuda u svetu. Šume svi posmatraju kao zaštitu od klimatskih promena ali manje se gleda na to da su šume ugrožene, a sve to izuskuje preventive i dodatne napore naše struke. Što se tiče požara, imali smo i koristili mehanizme koji su nam pomogli da poslednjih godina nismo imali požare katastrofalnih razmera – rekao je on.