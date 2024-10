- Međutim mi koji proučavamo transportne sisteme i održivost, mi ga doživljavamo i kao strategiju, zato što u užem smilsu o n povećava efikasnost, smanjuje troškove, predstavlja implementaciju novih teghnologija, nove proizvodnje, postoje katalizator mnogih indrustrija, podstiče ekonomski rast... - rekao je on i dodao da uvođenje modernih vozova predstavlja našu šansu za razvoj transportnih sistema koje nose prefiks održivosti.

- Razvoj infarstrukture za električne punjače je takođe jedan vid diretkne subvecnije. A od izuzetne važnosti je i projektovanje solarnih panela. Naša ideja je da blizu svih centara projktujemo te panele koji će biti povezani i biti gratis korisnicima. Ključna priča održivog transporta i taj koncet nije samo u energetskoj efikasnosti, nego i u ekološkom razvoju. Trasposrt učestvuje u globalnoj emisiji sa 24 posto, a 30 procenata ukupne enrgije troši se kroz transport. To su fascinantne količine, a praktično ljudi ne shvataju da bez transporta nema života. Sektor transporta je idetifikovan kao ključni faktor gde se mora investirati i praviti tranzicija - rekao je.

Peđa Sablić, direktor prodaje u Bex energy solutions d.o.o., naveo je da je Bex kurirska služba još 2021. počela sa nabavkom već korišćenih električnih vozila, a da je većina njih i danas u upotrebi. Proračunima su, kaže, došli do računice da je uzevši u obzir cene struje u odnosu na cene goriva, napravljena značajna ušteda.

- Nabavka vozila i punjača nisu male investicije, ali ako se odlučite na tako nešto, to je promišljen ishod. U prethodne dve godine nabavljeno je 150 novih električnih vozila, i ove godine nabavili smo 110, tako da sveukupno naša flota električnih vozla je oko 320 dok je naša ukupna flota nešto manje od 1.000 vozila. Zacrtali smo da ukupna kilometraža koju Bex prelazi bude 50 odsto i to smo već uspeli da ostvarimo sredinom ove godine. Na jučerašnji dan flota je prešla blizu 68.000 kilometara od čega je 37.000 kilometara urađeno sa električnim vozilom - rekao je on i dodao da će sledeći korak biti nabavka solarnih panela, gde vi faktički proizvodite struju tokom dana.