MINISTARKA JELENA TANASKOVIĆ ZA KURIR: Država se uhvatila u koštac sa novim izazovima, ulažemo u modernizaciju i edukaciju

Danas se obeležava Svetski dan planete Zemlje i tim povodom održava se i konferencija pod nazivom ,,Zelena planeta’’. Konferenciju organizuje WMG u okviru višegodišnjeg serijala konferencija „Re-set Summit“.

Jelena Tanasković, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, govorila je o ovoj temi za Kurir televiziju.

- Svedoci smo klimatskih promena i velikih promena generalno koje prvo targetiraju poljoprivredu kao sektor, ali država je pristupila izuzetno ozbiljno. Pre svega u prethodnom periodu videli smo da imamo neke nove klimatske promene poput oluja, poplava. Prošle godine smo samo imali bujice potoka koji su bili suvi preko 40 godina. To su sve neke nove stvari koje se dešavaju i sa kojima se država hvata u koštac sa svim tim novim izazovima. Ono što generalno radimo jeste ulaganje u modernizaciju, pomaganje malim i srednjim poljoprivrednim gazdinstvima da oni mogu da dostignu taj nivo. Da podignemo svest, jer je edukacija je najbitnija. Generalno da poljoprivrednik ima svest o tome šta je to što mora da uradi, da se sada prosto stvari menjaju, da mora da bude svestan da treba da investira u svoju poljoprivrednu proizvodnju. Nije više dovoljno da je samo štitimo od grada, na primer. Nego sada moramo da se pozabavimo nekim novim modernim tehnologijama. Tako da to su sve stvari koje finansiramo preko države, preko različitih projekata, preko IPARD-a, onda i konkurentne poljoprivrede i naravno iz nacionalnog budžeta koji je nikad veći, upravo iz svih tih razloga i koji je u ovoj godini došao do 120 milijardi dinara - rekla je ministarka i dodala:

- Ako pričamo o vremenskim prilikama i neprilikama, to je ključni izazov koji se dešava i koji za sobom povlači kompletnu poljoprivrednu proizvodnju koja mora da se menja. Ono što jeste najbitnije jeste edukacija, kako će se štititi poljoprivredni proizvođači, kako će koristiti pesticide, koje će pesticide koristiti. Prosto su to liste koje se menjaju nekada ćak na dnevnom, ali mesečnom nivou. Takođe i da ti naši proizvodi budu konkurentni na svetskom i evropskom tržištu, jer mi smo prosto okrenuti evropskom tržištu. Naš izvoz ide ka evropskom tržištu, moramo potpuno da menjamo način na koji izlazimo na svetsko i evropsko tržište. Moraju poljoprivrednici da se udružuju. Ne mogu više mala poljoprivredna gazdinstva da budu konkurentna, ali država stoji iza njih. Mi sad radimo izmene zakona koje će omogućiti i samim poljoprivrednim proizvođačima da mogu da istupaju što se prodaje tiče. Usaglašavamo zakonski okvir da mogu da izlaze sami i da prodaju svoje ratarske kulture ili bilo koje druge. Da pregovaraju o ceni, da imaju prostor, znači da se oni udružuju i izlaze tako.

