ZAMENITE STARI PAPIR ZA SADNICE

U želji da promoviše i podstakne reciklažu starog papira i ove godine, tokom manifestacija Novosadske cvetne pijace, udruženje "Inženjeri zaštite životne sredine" organizovaće akciju zamene starog papira za sadnice cveća ili drveća.

Svi koji donesu 10 kg starog papira dobiće sadnicu cveća, a oni koji donesu 60 kg starog papira dobiće sadnicu drveća.

Papir se može zameniti tokom Novosadskih cvetnih pijaca u aprilu, na platou isped SPENS-a u Novom Sadu, petkom od 8 do 19 i subotu od 8 do 13h i to: 5/6. aprila; 12/13. aprila; 19/20. aprila i 26/27. aprila.

Na štandu "Inženjera zaštite životne sredine" svi zainteresovani moći će da dobiju i više informacija o procesu reciklaže i načinima na koji mogu da smanje svoj uticaj na životnu sredinu i doprinesu njenom očuvanju, kao i načinima na koje možemo da odgovorimo na klimatske promene koje nas svakoga dana sve više pogađaju.

Papir ima odlična svojstva za reciklažu - proizvodnjom iz recikliranih materijala, umesto iz drveta, postiže se energetska ušteda i do 74%, zavisno od tehnološkog postupka i vrste starog papira. Dobijanjem papira iz jedne tone recikliranog papira smanjuje se emisija štetnih gasova za oko 70%. Takođe, reciklažom samo 1 tone starog papira sačuva se 32.000 litara vode potrebne za proizvodni proces.

Da bi se zadovoljile potrebe za papirom prosečnog domaćinstva godišnje se poseče 6 stabala. Svakom tonom recikliranih novina sačuva se 17 stabala starosti između 15 i 20 godina.

Akcija se realizuje u saradnji sa Pokretom gorana Novog Sada i udruženjem Ritam zdravlja.

