KOMPANIJA DM DONIRALA PREKO 50 MILIONA DINARA ZAJEDNICI U 2023. GODINI

Drogerijski lanac koji važi za jednu od društveno najangažovanijih kompanija u zemlji ovu godinu završava rekordnim donacijama u ukupnom iznosu od preko 50 miliona dinara, čime je nadmašena prošlogodišnja suma od 33,23 miliona dinara koje je dm izdvojio za podršku zajednici.

Humanitarne inicijative zaštitni su znak kompanije dm, a nakon uspešnih finansijskih rezultata u kompaniji sada već tradicionalno sumiraju i realizovane društveno odgovorne aktivnosti.

„Ponosni smo na to što šira javnost prepoznaje kompaniju dm kao jednu od društveno najodgovornijih na tržištu. Iz godine u godinu trudimo se da budemo uz zajednicu, pružajući podršku našem društvu, a naročito osetljivim i ugroženim kategorijama stanovništva. Želimo da opravdamo ovo odgovorno zvanje u godini jubileja koja je pred nama, sa ciljem da dodatno zahvalimo našim sugrađanima na ukazanom poverenju, pa zato planiramo da naše aktivnosti u domenu dobročinstva budu još veće. Kao i do sada, nastojaćemo da budemo prisutni za zajednicu uvek kada je to važno, kako bismo doprineli stvaranju zdravijeg i srećnijeg okruženja. Za nas je ovo sjajan završetak 2023. godine i punog srca dočekujemo novu 2024, kada ujedno i obeležavamo dve decenije poslovanja u Srbiji. Najlepše je kada jedan brend može istom merom da uzvrati ljubav svojim sugrađanima i svojoj zemlji“, ističe Vesna Stojanović, direktorka dm Srbija i Severna Makedonija.

Zdravlje zajednice kao prioritet

Kompanija dm je uputila 15,49 miliona dinara zdravstvenim ustanovama širom Srbije, dok je najveća pojedinačna donacija upućena Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, kome je dm donirao medicinske aparate, klima-uređaje, dodatnu opremu i robu u vrednosti od preko 13,63 miliona dinara.

Imajući u vidu da se svake godine u ulozi roditelja ostvari oko 125.000 mama i tata, kojima je neophodna pomoć patronažnih sestara, kompanija dm je izdvojila 5,86 miliona dinara za nabavku dva vozila za porodične posete patronažnih sestara u Kragujevcu i Boru, a u saradnji sa UNCEF-om.

Tokom 2023. godine, kompanija je pokrenula kampanju Žensko zdravlje, s ciljem da pruži podršku svim ženama, osnaži ih, podseti na to da misle na svoje fizičko, mentalno i socijalno zdravlje i razbije ustaljene barijere u društvu. Kao sastavni deo ovog velikog projekta, realizovan je i konkurs „dm {ZAJEDNO} za bolje sutra“, u okviru kog je dm finansijski podržao osam društveno odgovornih projekata usmerenih na dobrobit i zdravlje žena u ukupnoj vrednosti od oko 10 miliona dinara. Pored konkursa, kompanija je pokrenula i letnju seriju dm podcasta, koja se bavi širokim spektrom tema o zdravlju žena, a koja je do sada zabeležila preko 150.000 pregleda na dm YouTube kanalu.

Ovakav trend je nastavljen i tokom kampanje Movembar, u okviru koje je kompanija zajednici poklonila emisiju dm Movembar specijal: Muško zdravlje, s ciljem da edukuje što veći broj muškaraca širom zemlje o važnim zdravstvenim temama, kroz saradnju sa ekspertima i relevantnim sagovornicima.

Podrška obrazovnim ustanovama za kvalitetnije i lepše odrastanje dece

Kompanija dm je veliki deo doniranih sredstava u godini za nama izdvojila za podršku obrazovnom sistemu, u iznosu od preko 7 miliona dinara u vidu opreme. Ove donacije sprovedene su najviše u akcijama prilikom otvaranja novih i preuređenja postojećih drogerija. Osim toga, donacije u ukupnoj vrednosti od preko 383 hiljade dinara dm je usmerio i domovima za nezbrinutu decu i centrima socijalne zaštite.

U fokusu i briga o različitim društvenim grupama

Kompanija dm je i ove godine donirala pet odsto ukupnog dnevnog prometa na Crni petak, zahvaljujući jedinstvenoj inicijativi Giving Friday, te su četvrtu godinu zaredom donirana sredstva Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije, a vrednost ovogodišnje donacije je 4,78 miliona dinara.

U protekloj godini, pomoć u vidu robe i prateće opreme nije izostala ni udruženjima čiji rad je usmeren na poboljšanje života ljudi koji se suočavaju sa raznim zdravstvenim i egzistencijalnim izazovima, te je kompanija ovim društvenim grupama donirala iznos preko 3,53 miliona dinara.

Kompanija nije zaboravila ni stara i nemoćna lica, te je zahvaljujući robnoj donaciji u iznosu od preko 378 hiljada dinara oplemenjen boravak štićenika dva Gerontološka centra u Beogradu.

Podrška ženama jedan od primarnih ciljeva kompanije dm

Drogerijski lanac je tradicionalno nastavio s kontinuiranom i višegodišnjom podrškom sigurnim kućama Srbije, te je do sada u tri navrata, tokom marta, jula i decembra, donirana roba u vrednosti od preko 1.88 miliona dinara i time podržano 10 sigurnih kuća Srbije.

I ove godine, s jasnom porukom „Ja to mogu!“, tradicionalnom dm Ženskom trkom u organizaciji Beogradskog maratona dm je još jednom podržao zdrav i aktivan život žena, kao i njihovo osnaživanje, ističući važnost brige o sebi i svom zdravlju kao najveći imperativ.

Tradicionalna podrška i našim krznenim prijateljima

Neophodnu pomoć dm je tradicionalno i ove godine ukazao brojnim azilima i udruženjima za zaštitu životinja. Kompanija je donirala robu u vrednosti od skoro 900 hiljada dinara i time pokazala da je kontinuirana briga o napuštenim životinjama takođe važna i potrebna.

Nove šume za buduće generacije

Kompanija dm obeležila je početak pete sezone najvećeg pokreta masovne sadnje u Srbiji Zasadi drvo, koju realizuje u saradnji sa Wireless Media Grupom i institucionalnim partnerima. Zahvaljujući ovoj akciji, do sada je posađeno više od 600.000 sadnica na 350 lokacija širom Srbije, a u predstojećoj sezoni cilj je sadnja 200.000 novih sadnica, kao i ozelenjavanje gradova, uz želju da se podigne svest o zelenim temama i odgovornosti svakog pojedinca.

Odgovorno poslovanje – tradicija kompanije dm

Povodom završetka još jedne uspešne godine, u susret 2024. kada će dm obeležiti dve decenije poslovanja, iz kompanije poručuju da će tradicionalno nastaviti poslovnu filozofiju zasnovanu na humanim i ekološkim principima koji čoveka stavljaju u središte poslovanja.

