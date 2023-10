Ujedinjene nacije u Srbiji obeležavaju Dan UN otkrivanjem murala o biodiverzitetu Srbije

Povodom 78. godišnjice Ujedinjenih nacija, Ujedinjene nacije u Srbiji organizovale su poseban događaj u Kući Ujedinjenih nacija u Beogradu, gde je otkriven mural koji oslikava biodiverzitet i ekosisteme Srbije.

Mural su kreirali Marija i Stefan Šoln, a na njemu je prikazan zadivljujući divlji svet Srbije, poput balkanskog risa, mrkog medveda, apolon leptira, orla krstaša i mnoge druge vrste. Na muralu se nalaze i mnogobrojne biljne vrste, koje dodatno naglašavaju raznolikost ekosistema Srbije.

Govoreći na događaju, stalna koordinatorka UN, Fransoaz Žakob istakla je važnost biodiverziteta i njegove povezanosti sa zelenom agendom Srbije i potrebom za transformativnom akcijom: “Biodverzitet je ključan za očuvanje života na planeti, a zaštita srpskih ekosistema je naša zajednička odgovornost. Prikazujući lepotu i jedinstvenost biodiverziteta Srbije, ovim muralom želimo da podignemo svest i inspirišemo akciju celog društva i promovišemo rešenja zasnovana na prirodi”.

Mari Jamašita, predstavnica Generalnog sekretara i šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu, istakla je da su „Obnova i očuvanje prirode ključni za negovanje miroljubivih društava.“ Podsetila je i na zalaganje Ujedinjenih nacija za mir, rekavši da je „fokus na prevenciji, dijalogu i medijaciji kako bi se smanjile podele, sprečili konflikti i osiguralo da sve zajednice imaju ulogu u zajedničkoj budućnosti. Saradnja i dijalog su jedini put napred.“

Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije, rekao je: „Prioriteti moje zemlje u UN su poznati i konzistentni, a to su pre svega zaštita teritorijalnog integriteta i suvereniteta, promocija i očuvanje mira i bezbednosti na međunarodnom nivou, kao i doprinos sprovođenju Ciljeva održivog razvoja. Na Samitu o Ciljevima održivog razvoja u Njujorku, septembra ove godine, najavili smo i prioritetne oblasti delovanja u predstojećem periodu u različitim oblastima, počev od poljoprivrede, preko obrazovanja i nauke, do borbe protiv klimatskih promena. Zaštita životne sredine i razvoj nauke su pitanja koja je Republika Srbija prepoznala kao ključna za dalji razvoj“. On je takođe dodao da će „Republika Srbija nastaviti da bude pouzdan i predvidiv partner u ostvarivanju zajedničkih ciljeva definisanih u okviru Ujedinjenih nacija. Čvrsto verujemo da je to najbolji put za izgradnju boljeg sveta za buduće generacije“.

Obeležavanje Dana Ujedinjenih nacija u Srbiji predstavlja platformu za diskusiju i saradnju za održivost i zaštitu životne sredine. Najvažnije, podseća na potrebu za mirom u današnjem turbulentnom globalnom kontekstu. Kako je međunarodna zajednica usmerena ka predstojećem Samitu budućnosti, prepoznata je kolektivna i hitna potreba za zaštitu životne sredine i negovanje suživota u miru. Otkrivanje murala o biodiverzitetu je podsetnik da delimo zajedničku odgovornost da zaštitimo planetu i promovišemo harmoniju.

