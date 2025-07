"Paradajz turisti“, fraza koja se među Balkancima svake godine s prvim odlaskom na more javlja i opstaje sve do kraja leta, ni ove godine nije pala u zaborav. I dok se jedni podsmevaju onima koji sa osmehom na licu jedu svoju hranu na plaži, drugi pak s ponosom kažu da su upravo to – paradajz turisti.