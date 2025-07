- Ni država nije ništa uradila sa svojom Radnom grupom, savetom od 2018. godine nijedan odgovor nije dat na reševanje problema u srpskom malinarstvu. Ako mislimo da se bavimo proizvodnjiom maline moramo imati sasvim drugačiji pristup i mnogo ozbiljnije i temeljnije da se sagledaju problemi i ponude rešenja. Nije to samo u pitanju sadni materijal, tu su u pitanju i mnoge druge stvari, pre svega poznavanje tržišta. To je ono sa čim naši otkupljivači i izvoznici često prave greške. Tako imamo ili preniske ili previsoke cene, kao što je bilo pre par godina. Jako je važno poraditi i na marketingu, da se ne šalju ružne slike iz naših malinjaka, da se priča o lošim standardima. Kako god, mi smo uvek bili standard za kvalitet maline u svetu i to tako treba i da ostane. Naravno, na tome treba raditi, poručio je Leposavić.