Sezona godišnjih odmora je na pragu, a s obzirom na to da građani Srbije na more odlaze u inostranstvo, vrlo je važno da znaju da li im se, dok borave van zemlje, više isplati da plaćaju s dinarskog ili s deviznog računa , ili pak da napune novčanik kešom.

- Ukoliko je platna kartica vezana za dinarski račun, prilikom plaćanja karticom banka će, nakon izvršene konverzije, automatski rezervisati sredstva na vašem računu u odgovarajućoj dinarskoj protivvrednosti. Međutim, treba da znate da rezervisanje sredstava ne znači da je banka naplatila uslugu korišćenja kartice, tj. zadužila vaš račun, već samo da nemate mogućnost raspolaganja tim sredstvima na računu. Ukoliko ste plaćanje obavili u trenutku kada se ne vrši platni promet (uveče ili tokom vikenda), banka će kasnije zadužiti vaš račun, i to za onaj iznos u dinarskoj protivvrednosti po kursu važećem na taj dan. Ukoliko je u međuvremenu došlo do promene na deviznom tržištu, odnosno do pada vrednosti dinara, sredstva koja će biti skinuta s vašeg računa biće veća od onih koja su ranije rezervisana - objasnili su u NBS.